Potem ko so mu neuradni izidi napovedali zmago z 58,9 odstotka glasov, je politični novinec in kandidat Gibanja Evropa zdaj (PES) Jakov Milatović pred privrženci izpostavil, da je Črna gora na volitvah storila odločen korak naprej k evropski, lepši in bolj pravični državi ter se »odločilno poslovila od zastarelega režima Mila Đukanovića«.

Svojo zmago je označil za zgodovinsko, saj so se skupaj z državljani odločilno poslovili od kriminala, korupcije in povezanosti kriminala in korupcije s politiko v Črni gori, poročajo lokalni mediji. Zagotovil je, da v odnosih Podgorice s sosedami in državami Zahodnega Balkana ne bo več trenj. Dejal je, da si Črna gora želi najboljše možne odnose z vsemi državami Zahodnega Balkana, »enotnosti, harmonije in napredka na evropskem Zahodnem Balkanu«.

Đukanović; Če bo Milatović uspešen, bo uspešna tudi Črna gora

Odhajajoči predsednik Milo Đukanović, ki je prejel 41,1 odstotka glasov, je že v nedeljo zvečer priznal poraz in Milatoviću, namestniku predsednika PES, čestital ob zmagi. Dodal je, da je predsednik še do 21. maja in da bo do konca mandata skušal čim bolje opravljati svoje naloge. Milatoviću je zaželel, da bo uspešen predsednik, saj če bo uspešen, bo uspešna tudi Črna gora, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Đukanović, ki z oblasti odhaja po 33 letih, se je zahvalil vsem, ki so z množično udeležbo na volitvah prispevali k demokratičnemu volilnemu procesu, ki bo prispevalo k ugledu države. Ozrl se je tudi na predčasne parlamentarne volitve 11. junija. Vodja največje parlamentarne stranke, Demokratske stranke socialistov (DPS), je ocenil, da je zelo pomembno, da bodo takrat dobili vlado, ki bo državo odgovorno vodila do evropskega cilja, saj sedaj nimajo učinkovite vlade.

Milatovićevi podporniki so v nedeljo zvečer v Podgorici zmago proslavili pred sedežem stranke, tudi z ognjemetom in petardami, pa tudi z velikim zborovanjem pred cerkvijo Srbske pravoslavne cerkve. Po poročanju portala Al Jazeera Balkans so nekateri med njimi mahali s srbskimi zastavami, le malo pa je bilo videti črnogorskih zastav in simbolov. To gre po poročanju portala v prid obtožbam DPS in bojaznim dela črnogorske javnosti, da je Milatović prikrita prosrbska opcija. Na volitvah je sicer imel podporo prosrbskih vladnih strank, vendar je nagovarjal širše volilno telo z izpostavljanjem svojih gospodarskih idej in boljšega življenja.