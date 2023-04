Po besedah lurškega škofa, je bila ustanovljena »skupina za razmislek«, ki jo sestavljajo škof, rektor, žrtev zlorabe, strokovnjak za sakralno umetnost in psihoterapevt, katere cilj je doseči odločitev v aprilu. Do takrat nameravajo »razviti potrebne elemente za najboljšo odločitev, opraviti razmislek na najbolj miren možen način in v naprej ne zavrniti nobene morebitne odločitve«, je še sporočil škof Jean-Marc Micas.

»Lurd je kraj, kjer se številne žrtve zatečejo k Brezmadežni po tolažbo in ozdravitev. Njihova tesnoba je velika pred mozaiki patra Rupnika prav na tem mestu in tega ne moremo prezreti,« je po poročanju več tujih medijev še povedal lurški škof v izjavi, ki so jo objavili v petek.

Škof je v izjavi še dodal, da »tako kot vse umetnine, nekateri mozaike cenijo bolj, drugi manj, a velika večina romarjev in obiskovalcev Lurda izpostavlja njihovo lepoto«, ter hkrati opozoril, da so mediji več mesecev pisali o Rupniku in obtožbah o spolnih zlorabah odraslih, ki naj bi jih Rupnik storil v okviru svoje službe na različnih koncih sveta.

Lurški škof je ob tem še dodal, da se zastavlja vprašanje statusa Rupnikovih del in njegove prihodnosti, saj je bil Rupnik »sankcioniran s strani svojih redovnih predstojnikov in Svetega sedeža«. »Glede na specifično naravo svetišča Lurške Matere Božje, je splošno vprašanje statusa del umetnikov, vpletenih v primer zlorabe, toliko bolj občutljivo,« je še dodal lurški škof.

Umetnine patra Rupnika krasijo več kot 200 cerkva in svetišč po vsem svetu

Rupnik je naročilo za mozaik v lurški Baziliki rožnega venca prejel ob 150. obletnici prikazovanj Device Marije leta 2008. Umetnine patra Rupnika sicer krasijo več kot 200 cerkva in svetišč po vsem svetu, poleg Lurda med drugim tudi v Fatimi in Vatikanu.

Po poročanju National Catholic Register je prva o tem, da naj bi bila odločitev glede Rupnikovih mozaikov v Lurdu sprejeta aprila, poročala katoliška tiskovna agencija ACI Prensa s sedežem v perujski prestolnici Lima. Milijoni romarjev se vsako leto odpravijo v Lurd, kjer naj bi se leta 1858 Devica Marija prikazala 14-letni deklici, sveti Bernadeti Soubirous.

Pater Rupnik naj bi pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale in primer zaključil. Nato so lani v javnost prišle navedbe več redovnic o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah.

Jezuitski red je Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje. Prav tako naj ne bi smel zapustiti italijanske dežele Lacij. Vatikan je Rupnika, sicer priznanega sakralnega umetnika, že leta 2019 izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha. A so ta ukrep kmalu odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.