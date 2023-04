V torek bo pretežno jasno. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske do -7, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes zjutraj do večera bo burja na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro, od današnjega večera do torka zjutraj pa hitrost 120 kilometrov na uro.

Obeti: V sredo bo nekoliko več oblačnosti, veter bo oslabel. V četrtek bo spet bolj sončno vreme. Zjutraj bo marsikje slana.

Vremenska slika: Po prehodu hladne fronte se je iznad srednje Evrope k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka, nad južno Italijo in Jonskim morjem pa se je poglobil ciklon. Od severa k nam doteka bolj suh in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu ter v Furlanski nižini pretežno jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna do močna burja. V torek bo sončno in vetrovno, nekaj več oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške. Jutro bo kar mrzlo.

Biovreme: Danes in v torek vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem.