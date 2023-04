Vsak gospodinjec se bo strinjal, da lahko iz tako rekoč vsake dišeče sestavine, ki jo najdemo bodisi na vrtu ali v kuhinji, in s kančkom domišljije naredimo privlačen osvežilnik zraka. To so lahko pomaranče, v katere zlasti pozimi zapičimo nageljnove žbice in dišavo izkoristimo še za dekoracijo mize ali okenske police. Ker je oblikovanje dišave lahko sila zabavno, v izdelavo vključimo otroke. Pri tem naj ima pomaranča čim bolj debelo lupino. Morda lahko žbicam dodamo še muškatni orešček in cimet. Tudi listi vrtnic, ki jih zmešamo z alkoholom in naravno soljo ter v zaprti posodi hranimo nekaj dni na hladnem, bodo (preliti v dekorativno prozorno steklenico) prava paša za oči in nosove. Osvežilnik zraka je lahko tudi šopek svežega cvetja ali lončnica z dišečimi cvetovi. Njena slabost je, da je vezana na sezono, poleg tega zahteva redno zalivanje.

Potpuri

Eden najbolj priljubljenih naravnih osvežilnikov prostora, ki so ga uporabljale že naše babice, je potpuri. Gre za posušene cvetove ali liste različnih prijetno dišečih rastlin, fiksirja in polnila v primerni posodi ali vrečki iz blaga, postavljene na mesto, ki ga želimo odišaviti. Čeprav je potpuri zelo uporaben za nežno odišavljenje oblek in perila v predalih in omarah, ima prav poseben čar, če ga uporabimo za osveževanje prostorov – posušeni cvetovi so namreč izjemno privlačnega videza, zato prostora ne oskrbijo le s privlačno aromo, ampak ga tudi krasijo. Najpogostejša sestavina potpurija so cvetovi vrtnice, pogost dodatek potpuriju ali njegova samostojna sestavina, kadar želimo ustvariti močnejšo dišavo, pa so cvetovi sivke. Sicer so za potpuri zelo primerni tudi cvetovi kovačnika, nageljnov, vijolice in jasmina.

Recikliraj in odišavi

Svoj najljubši parfum lahko po tem, ko izpraznite stekleničko, uporabite za odišavljenje omar ali predalov. Preprosto odprite stekleničko in jo postavite na mesto, kjer hranite obleke.

Lupine pomaranče, s katero se sladkate, nikoli ne zavrzite, postavite jo na radiator ali na drugo toplo in suho mesto, kjer se bo sušila in hkrati oddajala prijeten vonj. Enako lahko storite z limonino lupino.

Odslužen šopek cvetja posušite, odstrizite cvetove in jih uporabite za potpuri.

Stare najlonske nogavice razrezite, napolnite z dišečimi čaji in začimbami ter zvežite tako, da zelišča ne bodo padala ven. Uporabite kot osvežilnik za prostore, kjer shranjujete oblačila. Z dodatkom sivke bo dišeča blazinica postala tudi odlična zaščita proti mojem.

Nekaj praktičnih nasvetov

Vonj po cigaretah bo na primer omilila na diskretno mesto postavljena posoda s kisom, vonj po sveži barvi posoda s slano vodo. Trdovraten vonj po ribah boste precej omilili, če boste na štedilniku pokuhali lonček z alkoholnim kisom. Notranjost hladilnika ali pomivalnega stroja bo izgubila neprijeten vonj, če jo boste očistili z raztopino sode bikarbone. Prižgana sveča se bo izkazala na stranišču.