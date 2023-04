Prigožin je v najnovejši objavi na družbenem omrežju Telegram objavil video posnetek z rusko zastavo v roki, za katero je dejal, da jo bodo njegove sile namestile na mestno hišo v Bahmutu.

»To je zasebno vojaško podjetje Wagner, to so možje, ki so zavzeli Bahmut. V pravnem smislu je naš,« je sporočil. Kijev je prejšnji teden priznal, da so ruske sile delno uspešne pri napredovanju v Bahmutu, a ukrajinska vojska vselej vztraja, da še naprej brani ta industrijski kraj v regiji Doneck.

Mesto Bahmut, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v boj za mesto vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.

Kijev sicer trdi, da je Bahmut ključnega pomena za zadrževanje ruskih sil na celotni vzhodni fronti, ukrajinska strategija z obrambo Bahmuta pa naj bi bila predvsem zmanjšati zmožnost Rusije, da bi v prihodnjih mesecih napredovala ali začela morebitno novo ofenzivo, in pridobiti čas, da se ukrajinske sile pripravijo na lastno protiofenzivo.