Nogometni trener Dušan Kosić je znal v svoji trenerski karieri že zagreniti življenje Olimpiji. Toda ne v tej sezoni. Vodilna Olimpija je z včerajšnjo minimalno zmago z 1:0 proti zadnji Sežani še četrtič v tej sezoni premagala Kosićev Tabor, skupna razlika v zadetkih pa znaša kar 12:0. Z zmago v Stožicah, kjer je bil stadion po zaslugi 4000 brezplačnih vstopnic lepo zapolnjen, je Olimpija sedem krogov pred koncem prvenstva ohranila 15 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Ko je 18-letni Anis Krdžalić v peti minuti dosegel zadetek za Olimpijo, je kazalo, da bo v Ljubljani padlo veliko golov. Izkazalo se je, da je najstnik postavil končni rezultat. Sodniki so dve minuti pregledovali, ali je bil zadetek, ki so ga Ljubljančani dosegli po tem, ko so gostujočo obrambo prelisičili iz kota, regularen. Ko ga je sodnik Aleksandar Matković priznal, so vsi domači nogometaši stekli k trenerju Albertu Rieri ter ga v znamenje obžalovanja objeli, saj je španskemu strategu v začetku minulega tedna umrl oče, zato se je tekma začela z minuto molka.

Olimpija je imela najlepšo priložnost v 55. minuti, ko je vstopil v igro Mario Kvesić. Najboljši strelec Olimpije je prodrl po levi strani, poslal filigransko natančen predložek Ruiju Pedru, ki pa je z glavo zadel le okvir vrat. Tabor je imel sijajni priložnosti predvsem v 41. in 79. minuti. V prvem polčasu je vratar Matevž Vidovšek ubranil strel Fahda Ndzengueja, v drugem polčasu pa je strel Andriana Zeljkovića za nekaj centimetrov zgrešil cilj. Olimpija je za zmago trepetala do zadnjih minut.

Maribor je na Primorskem zlahka osvojil nove tri točke. Najboljši nogometaš v Novi Gori je bil Žan Vipotnik, ki je dosegel tri zadetke in se utrdil na vodilnem mestu strelcev v prvi ligi. Napadalec Maribora in slovenski reprezentant, ki je dal izjemno pomemben zadetek v Kazahstanu, je proti Gorici potrdil odlično formo. Maribor je v prvem polčasu zapravil še enajstmetrovko, potem ko je goriški vratar Matevž Dajčar ubranil strel Marku Toliću.

Koper je na domačem terenu prekinil katastrofalno statistiko v spomladanskem delu sezone, kjer je pred sobotno tekmo izgubil kar štirikrat zapored. Ivan Novoselec je bil edini strelec na tekmi proti Bravu, kjer je imel Koper vse v svojih rokah, predvsem po izključitvi Davida Flakusa Bosilja v 34. minuti. Bravo domačega vratarja ni niti enkrat resno ogrozil, Koper pa je tekmo brez pretresov pripeljal do srečnega konca ter se tretjeuvrščenemu Celju približal na dve točki zaostanka. Celjani so v soboto razočarali pred domačimi gledalci, saj so v prvi tekmi 29. kroga zgolj remizirali z Radomljami. Izbranci Oliverja Bogatinova so spomladi izgubili le proti Olimpiji in se na lestvici vse bolj oddaljujejo repa lestvice, ki ga zasedata Gorica in Sežana.

Izidi prve lige Telemach, 29. krog: Celje – Kalcer Radomlje 1:1 (1:0, Matko 15; Šošić 50), Gorica – Maribor 0:3 (0:1, Vipotnik 14, 59, 62), Koper – Bravo 1:0 (1:0, Novoselec 26), Olimpija – CB24 Tabor Sežana 1:0 (1:0, Krdžalić 5), Domžale – Mura 0:0, vrstni red: Olimpija 66, Maribor 51, Celje 48, Koper 46, Domžale 43, Mura 42, Bravo in Radomlje po 27, Gorica 22, Tabor 20. Pari prihodnjega kroga, sobota, 8. aprila, ob 15. uri: Tabor Sežana – Domžale, ob 17.30: Kalcer Radomlje – Gorica, ob 20.25: Maribor – Koper, ponedeljek, 10. aprila, ob 15. uri: Bravo – Olimpija, ob 17.30: Mura – Celje.