Velike stanovanjske soseske po letu 2026

Predlog stanovanjskega programa do leta 2026 realno obljublja v Ljubljani od 500 do 600 novih neprofitnih stanovanj. A precejšen delež teh stanovanj je že oddan upravičencem s preteklih razpisov za neprofitna stanovanja. Jeseni naj bi objavili nov razpis, število stanovanj pa bo odvisno od tega, kako uspešni bodo do takrat na skladu pri razvoju zastavljenih projektov.