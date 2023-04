To je v Franciji sprožilo številne ostre razprave, naletelo je tudi na neodobravanje v vladnih vrstah. Sekretarka Marlene Schiappa, ki je v vladi pristojna za socialno in solidarnostno ekonomijo, 40-letna feministična avtorica, ki se je politično uveljavila zahvaljujoč predsedniku Emmanuelu Macronu, je v preteklosti že nekajkrat sprožila polemike in večkrat razjezila desničarje. A »v Franciji so ženske svobodne, ne glede na to, ali to moti nazadnjake in hinavce«, je v soboto še zapisala na twitterju.

No, mi pa smo mislili, da zna samo naša Urška, predsednica parlamenta, jeziti desničarje s kakšnimi rdečimi čeveljci, nasmehi in poziranji. Pa vidimo, da še krepko zaostaja za »razvitim svetom«. V bistvu se sploh nismo zavedali, da ima na razpolago še toliko prostora in opcij za razvoj.