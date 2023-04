V prostorih krajevne skupnosti Primskovo so v pomlad vstopili s poučno delavnico o zeliščih in začimbah kot pomembnem delu prehranske samooskrbe. V okviru Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj sta porabo zelišč in začimb za ohranjanje dobrega počutja in spomladansko čiščenje telesa z zdravilnimi rastlinami predstavila izkušena zeliščarja Branko Toplak in Vlasta Juršak. Poudarila sta, da je pri naši samooskrbi s hrano najpomembnejše, da uživamo naravno pridelano zelenjavo in sadje, ki podpira in varuje naše zdravje, pomemben del pri preventivi in ohranjanju našega dobrega počutja pa predstavljajo tudi začimbe in zelišča.

»Naši predniki so cenili hrano, ki so jo na gorenjskih tleh s trudom pridelali, poznali pa so tudi zdravilne učinkovine rastlin, ki so uspevale na naših tleh. Tako na nobenem domačem vrtu ni smel manjkati zeliščni kotiček, kjer so gospodinje poleg zelenjave za vsakodnevno rabo vzgajale tudi začimbe in zelišča, ki so jih uporabljale pri kuhanju hrane za svojo družino,« je pojasnila zeliščarica in vodja projektov v Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj Vlasta Juršak in dodala, da vse več starega znanja znova postaja pomemben del našega vsakdana in naše prihodnosti.

Kopriva je nujna v domači lekarni

Juršakova je poudarila, da je naše telo usklajeno z letnimi časi: »Po zimskem počitku je spomladi priporočljivo pokukati v svet zelišč, ki nas prečistijo. Razstrupljanje je osnova za harmonizacijo in ravnovesje v našem telesu, da lahko normalno deluje in smo zdravi.« Pri razstrupljanju je zelo pomembno tudi to, je dodala sogovornica, da telesu omogočimo, da se iz njega izločijo strupi, zato je treba piti veliko žive vode: »Ko gremo na sprehod v naravo, s seboj vzemimo steklenico, v katero si nalijmo čisto izvirsko vodo, ki ni obremenjena z raznimi dodatki ali kemijo, ni ožarčena in ne priteče skozi stare cevi, zaradi katerih do nas priteče kot mrtva tekočina. Le čista izvirska voda oživlja in nam daje življenje.« Kot eno pomembnejših spomladanskih rastlin, ki pomaga pri razstrupljanju in ima neverjeten spekter delovanja na naše telo, je zeliščarica izpostavila koprivo: »Sveži koprivni poganjki so nujni v domači lekarni, najbolje je uživati sveže nabrane, iz njih si lahko naredimo sok ali smuti, vršičke kopriv pa lahko dodamo tudi solatam ali drugim jedem.«

Še nekaj je zelo pomembno za naše zdravje, je poudarila Vlasta Juršak: »Ob razstrupljanju telesa je treba vselej poskrbeti tudi za razstrupljanje slabih misli in negativnih čustev. Te so namreč prvi pogoj za nastanek bolezni. Ljudje smo poleg tega, da smo telesno živi, tudi energijsko živi. Vsaka bolezen se najprej začne v naši avri, in če nismo pozorni na spremembe v telesu in ne odreagiramo nanje, nas začne telo še bolj intenzivno opozarjati, da nekaj ni v redu. Poslušajmo se in ne pozabimo nase, kljub temu da danes vsi živimo hitro življenje in so pogosto vsi okoli nas pomembnejši od nas samih.«