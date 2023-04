Wang Deshun se je rodil in odraščal v Šenjangu na Kitajskem. Veliko ljudi je postalo pozorno nanj šele po tistem, ko je leta 2015 golih prsi suvereno stopil na modno brv. Prijel se ga je naziv »najbolj vroč dedek«. Je poročen in oče dveh otrok, ki sta glede vitalosti in načina življenje živ dokaz, da se dobri geni prenašajo iz generacije v generacijo.

Wang, ki je šele pri 79 letih na kitajskem tednu mode v Pekingu prvič stopil na modno brv, je navdušil vse prisotne. Izkazal se je s svojim izklesanim telesom, držo, videzom in vitalnostjo. Vendar pa se za javnim nastopom, ki ga je izstrelil med zvezde, skrivata posebna filozofija in zdrav način življenja.

Spletna senzacija

»Nekateri so mi rekli, da sem spletna senzacija. Ampak za to, da sem bil pripravljen na ta dan, sem se uril 60 let. Pri štiriindvajsetih sem bil gledališki igralec, pri štiriinštiridesetih sem se začel učiti angleščino in učim se jo še danes. Pri 49 letih sem ustvaril lastno pantomimsko skupino in odšel v Peking. Postal sem eden tako imenovanih pekinških klatežev. Nisem imel svojega imena, začel sem iz nič,« je v enem od svojih zgodnjih intervjujev povedal sivolasi gospod.

V svetu igralstva ni bil preveč uspešen, čeprav je v svoji domovini na tem področju vendarle ustvaril manjšo nišo. Že kot najstnik je imel rad igranje, petje, glasbo, torej umetniško ustvarjanje. Tudi zato mu je, kot gledališkemu igralcu, uspelo nastopiti v filmih, kot sta Full Circle in Brave Journey to Northeast.

Pri 50 letih je prvič stopil v telovadnico in začel redno telovaditi. Pri 57 letih se je vrnil na oder in ustvaril posebno obliko performansa, imenovano predstava žive skulpture. Še prej, pri 56 letih, je začel hoditi na tečaje jahanja, pri 78 letih pa je opravil izpit za motorno kolo. Pred dvema letoma je vroči dedek znova kljuboval stereotipom o starejših in sprejel nov izziv: pridobitev dovoljenja za letenje. Potem ko je končal 40-minutni let v Pekingu, je Wang postavil rekord in postal najstarejša oseba, ki je opravila urjenje letenja na Kitajskem. Z izpitom v roki je izpolnil svoje otroške sanje.

Trenira tri ure na dan

Wang kljub svojim 87 letom še vedno trenira tri ure na dan. Kot opišejo vadeči, ki ga spremljajo v dvorani, k telovadbi pristopa podobno kot manekenstvu – odločno in zgoraj brez. Trenira kombinacijo uteži, kardiovadbe in raztezanja, kljub temu pa njegov način opletanja z utežmi in dvigovanje nog do ušes niso gibi, ki bi jih pričakovali v telovadnici. A Wang vztraja, da ga ohranjajo mladega in gibčnega.

Priznava tudi, da pozimi drsa, medtem ko v toplejših mesecih najraje plava. Ob pogledu na njegovo telo bi si upali celo trditi, da je Kitajec na strogi dieti, bogati z beljakovinami. A bi se ušteli. Namesto tega Wang je, kar se mu zahoče. Velikokrat ima nenavaden zajtrk – palačinke in pecivo, rad pa si privošči tudi sladico iz želatine.

Kitajski dedek ostaja svetel primer boja proti stereotipnim predstavam o staranju. Življenjski moto kitajskega modela je, da se nikoli ne moremo izgovarjati, da je prepozno, da bi naredili nekaj iz sebe in za sebe. »Samo sam se lahko oddaljiš od uspeha,« zatrjuje. In prav to razmišljanje ga je spremenilo v družbeni fenomen, o katerem bomo zagotovo še govorili, saj je izjavil, da ima še veliko ponuditi in še zdaleč ni uresničil vseh svojih sanj.