To kažejo delni izidi na podlagi 85 odstotka preštetih glasov, ki jih je objavil Center za demokratično tranzicijo (CDT), poročajo podgoriške Vijesti.

To pomeni, da se bo v Črni gori po desetletjih vladanja z oblasti poslovil Đukanović, ki je s svojo Demokratsko stranko socialistov (DPS) zaznamoval Črno goro pred in po razpadu nekdanje Jugoslavije.

Kot kandidat svoje DPS se je potegoval za tretji petletni predsedniški mandat, potem ko je bil od uvedbe večstrankarskega sistema leta 1991 tudi sedemkrat črnogorski premier. Njegov poraz bo pomemben tudi za njegovo stranko, saj sedaj lahko le težko pričakuje vrnitev na oblast na parlamentarnih volitvah, razpisanih za 11. junij.

Milatoviću, 36-letnemu ekonomistu, ki je v politiki manj kot tri leta in je namestnik predsednika Gibanja Evropa zdaj (PES), ustanovljenega junija lani, so pred drugim krogom volitev jasno podporo izrazile prosrbske vladne stranke, ki so na oblasti od leta 2020, ko je DPS po več desetletjih na oblasti po volitvah pristala v opoziciji in kasneje izgubila tudi na lokalnih volitvah.