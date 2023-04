Kajti na tiste štiri krogce, perjad in zver na zadnjih nogah se nekako še spoznam. Velik, bel ali rdeč, karavan ali enoprostorec, terenec. Tako nekako bi še šlo. Da se po novem še zapleta s hibridom, električnim... Ne gre izgubljati besed. Si pa upam trditi, da znamka in s tem tudi vrednost avtomobila marsikomu pomeni nagrada za trdo delo, odrekanje in je zagotovo tudi upravičen statusni simbol. A ko človek veliko časa preživi na cesti – zadnje čase tudi zaradi vseh dolgotrajnih obnov tudi več kot bi si želel, nehote opazuje face, ki na vzporednem pasu s tabo trpijo agonijo čakajočega v koloni.

Pred kratkim sem zasledila raziskavo, ki se je ukvarjala z inteligenco lastnikov vozil. Nekaj v smislu povej mi, kaj ješ, in povem ti, kdo si. Oziroma v primeru omenjene raziskave povej mi, katero znamko avtomobila voziš, in povem ti, kako pameten si. Kot je zapisano v raziskavi, ki jo je opravila in tudi objavila britanska spletna stran Scar Car Comparios, so v sodelovanje prepričali dobrih dva tisoč voznikov, ki so bili pripravljeni opraviti tudi standardizirani inteligenčni test. Kot ugotavljajo Britanci, ki so študijo, s katero so želeli izvedeti, katere znamke avtomobilov izbirajo najbolj inteligentni ljudje, izvedli v sodelovanju z inštitutom Censuswide, imajo lastniki bencinskih avtomobilov najvišji IQ oziroma inteligenčni količnik. Izkazalo se je, da je povprečni IQ bencinarjev 94,35, sledijo jim lastniki hibridov (93,89), dizelaši (92,91) in lastniki električnih avtomobilov (90,19).

S kančkom zlobe – to pa moram iskreno priznati, pa je raziskava potrdila moje mnenje, da imajo vozniki, ki imajo personalizirane registrske tablice, nižji IQ kot tisti, ki imajo klasične. Ko v drobovje pogledamo še avtomobilske znamke (v študiji je bilo zajetih 27 znamk avtomobilov, pet so jih zaradi premajhnega vzorca izključili) imajo najvišji inteligenčni kvocient lastniki znamke Škoda, Suzuki, Peugeot, Mini in Mazda. Najmanj inteligentni pa naj bi bili vozniki znake Land Rover (88,85). Pri dnu so tudi lastniki vozil BMW, ki imajo povprečni inteligenčni kvocient 91,68, kar pa je še vedno znotraj svetovnega povprečja.