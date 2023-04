Še tri mesece in minilo bo eno leto, odkar smo na tem mestu članek naslovili z: Običajnemu bo sledil električni napad. Zapis, ki ga je naslavljal omenjeni naslov, je bil namenjen prihodu nove znamke na slovenski avtomobilski trg. No, pravzaprav ji je težko reči nova, saj je MG pač znamka s skoraj stoletno tradicijo; natančneje bo prav naslednje leto minilo okroglo stoletje, odkar jo je v Veliki Britaniji leta 1924 ustanovil britanski pionir avtomobilizma William Morris, lastnik takratnega podjetja Morris Garages. No, od leta 2007 je MG v lasti kitajskega podjetja SAIC Motor, na Kitajskem avtomobile tudi izdelujejo, omenjenemu »običajnemu napadu«, ki sta ga in ga predstavljata na našem trgu zdaj že nekaj mesecev prisotna avtomobila z bencinskimi motorji ZS in HS ter deloma tudi priključni hibrid EHS, pa se zdaj torej končno priključuje električni. S katerim ima znamka velike načrte in ki ga napoveduje prvi električni avtomobil MG4.

Prostoren in udoben

Praviloma cene avtomobilov navedemo ob koncu zapisa, a tokrat bomo naredili izjemo. Z razlogom. Glavni adut, na katerega z MG4 stavijo pri znamki, je namreč prav to – cena. Atraktivni kompaktni športni terenec, ki v dolžino meri 4,29 metra, kar mu ob medosni razdalji 271 centimetrov omogoča (preverjeno!) prostorno potniško kabino za potnike vseh dimenzij, namreč v osnovi stane 32.900 evrov. Kar je za današnje razmere na trgu primerljivih električnih vozil dejansko ugodna cena, za katero kupec dobi veliko avtomobila. Pri čemer pa je vendarle treba dodati, da gre za različico z električnim motorjem s 125 kilovati (170 konji) moči, ki energijo pridobiva iz baterije kapacitete 51 kilovatnih ur. Ta naj bi zadostovala za doseg okrog 350 kilometrov, kar je sicer povsem solidna številka, ki pa se v praksi po navadi zmanjša za vsaj okrog 50 kilometrov. Precej bolj priporočljiv bi bil tako nakup močnejše različice z motorjem s 150 kilovati (203 konji), ki avtomatsko s seboj prinese tudi zmogljivejšo baterijo s kapaciteto 64 kilovatnih ur in okrog 100 kilometrov daljši doseg. Ta pa je že takšen, da zagotavlja popolno mirnost tudi tistim, ki imajo pri električnih avtomobilih nekakšno »dosegofobijo«. Manjša težava je le, da je tak MG4 cenovno že v malce drugih sferah, saj stane najmanj 37.500 evrov, kar pa je v dandanašnjih razmerah na trgu električnih avtomobilov še vedno precej ugodno.

Da je prostoren, smo že omenili, ne drži pa ta ocena v popolnosti za prtljažni prostor, ki je z osnovnimi 363 litri kvečjemu soliden. No, precej več kot to pa je MG4 med vožnjo, med katero je v prvi vrsti udoben, hkrati pa tako kot vsi električni avtomobili navduši s svojo odzivnostjo, saj v obeh različicah (v obeh električni motor poganja zadnji kolesni par) za pospešek do stotice rabi manj kot osem sekund. Voznikov delovni prostor je ob tem sodoben, pohvaliti velja veliko količino in prostornost odlagalnih prostorov, tu sta velik zaslon na dotik na sredini in manjši za volanom. Odzivnost prvega je sicer dobra, morda celo nadpovprečna, a zmoti, da je na njem dobesedno vse, torej, da niti prezračevanja ne moremo nastavljati z ločenimi gumbi in stikali, ob tem pa so posamezni predeli, na katere »pritisnemo« s prsti, dokaj majhni in jih je med vožnjo težko »naciljati«.

Kmalu pridejo še trije

Če je MG4 torej prvi predstavnik električnega napada znamke, bodo naslednji sledili do konca tega leta ali najkasneje v začetku prihodnjega. Več o njih seveda takrat, je pa vseeno treba omeniti, da bo med njimi tudi MG5, ki naj bi bil po nekaterih podatkih celo prvi pravi električni karavan. V dolžino meri 4,6 metra, pohvali se lahko s 479-litrskim prtljažnikom, poganja ga 115-kilovatni (156-konjski) motor, baterija s kapaciteto 57,4 kilovatne ure pa zagotavlja 250 kilometrov dosega. Kmalu bo na voljo tudi električni ZS, katerega »običajno« različico že poznamo, najbolj nestrpno pa pričakujemo zastavonošo znamke, model marvel R, kupejevski športni terenec, ki denimo v močnejši različici s štirikolesnim pogonom premore 212 kilovatov (288 konjev) moči in se lahko pohvali s pospeškom do stotice v manj kot petih sekundah. Da gre za avto višjega razreda od drugih MG (v dolžino meri 4,67 metra), pa se pokaže tudi v razkošni notranjosti z gromozanskim zaslonom na dotik in zelo kakovostnimi materiali. A na vse tri omenjene bo torej treba še malce počakati, enako velja tudi za njihove cene.