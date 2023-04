Ogromno je primerov, ko so si avtomobili z istim imenom med seboj v resnici zelo različni. Jasno, v veliki večini primerov gre za primerke, ki so narejeni na isti osnovi, a v različnih karoserijskih različicah. Naštevali bi jih lahko domala v nedogled, a vzemimo za primer kar renaulta megana. Kajpada z razlogom.

Megane je avtomobil, ki je na ceste prvič, v osnovni različici kot kombilimuzina, zapeljal leta 1995 kot neposredni naslednik renaulta 19. Že v prvi generaciji je bil na voljo kot petvratna kombilimuzina, karavan, 4-vratna limuzina ter dvovratni kupe in kabriolet, prav tako pa se je kmalu predstavil tudi kot megane scenic, enoprostorec, ki se je kasneje znebil »osnovnega« imena megane in je bil zgolj še scenic. Do danes, ko je na cestah četrta generacija, je nato veliko karoserijskih oblik izgubil, vmes kakšno pridobil, prva velika izjema avtomobila z imenom megane pa je renault megane conquest, ki prav zaradi dobro zapisanega imena zgolj na trgih nekdanje Jugoslavije nosi to ime – drugje je arkana, ima torej ime, ki ga, spet zaradi očitnih razlogov, na omenjenih tržiščih niso želeli uporabiti. Izjema seveda zato, ker si ta kupejevski športni terenec osnove z meganom sploh ne deli.

No, druga velika izjema pa je najnovejši električni renault megane e-tech electric. Mnogi mu pravijo tudi peta generacija megana, a v bistvu je četrta generacija z vsemi možnimi kombinacijami z motorji z notranjim zgorevanjem še naprej v prodaji, električni megane pa, spet razen imena, z njo nima nobene povezave, saj je tudi narejen na drugi, novi električni platformi CMF-EV. In prav takšnega megana smo popeljali na test.

Gre za avtomobil, ki bi ga sicer marsikdo še vedno uvrstil med kombilimuzine, a ima ogromno potez križanca. K temu pripomorejo tudi velikanska, 20-palčna kolesa, obenem pa je kljub temu, da je s 4,2 metra dolžinske mere od četrte generacije megana krajši za 16 centimetrov, od omenjenega z višino 151 centimetrov osem centimetrov višji. Kompaktne mere ga naredijo prijaznega mestni gneči in ozkim ulicam, obenem pa zaradi tega kaj bistveno ne trpi prostornost. Predvsem prtljažni prostor je z osnovnimi 440 litri za to velikost avtomobila bogato odmerjen, zračen in prostoren deluje tudi za voznika in sovoznika, na zadnji klopi pa bodo imeli težave le potniki nadpovprečnih dimenzij, medtem ko za druge težav ne bo. Voznik bo navdušen tudi nad svojim delovnim prostorom, saj je to iz zelo kakovostnih materialov, avtomobil omogoča odlično preglednost v vse smeri, prestavna ročica za volanskim obročem pa, da je med voznikom in sovoznikom veliko koristnega odlagalnega prostora. Gromozanski zaslon na dotik je dobro odziven in v kombinaciji z nekaterimi stikali stalno omogoča nastavljanje prezračevanja, da se med vožnjo ni treba izgubljati med meniji, digitalizirani pa so kakopak tudi merilniki za volanskim obročem. No, in še nekaj je digitalizirano – vzvratno ogledalo namreč v kombinaciji z zadnjo kamero omogoča, da se ne njem prikazuje slika slednje, kar je ob majhni zadnji šipi izjemno priročno.

Kar je pri vsem skupaj najboljše, pa je, da je električnega megana pravi užitek voziti, nudi namreč skorajda popoln kompromis med mehkim udobjem in trdo športnostjo. Testni primerek je bil opremljen z močnejšim, 160-kilovatnim (220-konjskim) električnim motorjem, ki avtu zagotavljajo izjemno odzivnost (pospešek z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro znaša 7,4 sekunde), in to pri vseh hitrostih, do najvišje 160 kilometrov na uro, kjer je omejitev postavljena (tudi) zato, da se omeji poraba električne energije pri visokih hitrostih. Pri mešanem ciklu, ko smo ga vozili po vsem vrstah cest, je sicer v precej toplem vremenu zahteval 16,8 kilovatnih ur energije na 100 kilometrov, kar je ob neto kapaciteti baterije 60 kilovatnih ur pomenilo, da smo z njim lahko prevozili največ dobrih 350 kilometrov. Hitrejša avtocestna vožnja bi doseg hitro zmanjšala na okoli 300 kilometrov, kar sicer še vedno zadostuje za vožnjo od Ljubljane do Obale in nazaj, počasna mestna pa bi jo približala 400 kilometrom. Skratka, v vsakem primeru za to velikost avtomobila več kot spodoben doseg.

No, več kot spodobna pa je tudi cena takega avtomobila. A po drugi strani je to zgolj trenutna realnost električnih avtomobilov, ki teh množicam zagotovo ne bo približala. Sicer odlično opremljen testni električni megane (techno) namreč stane 46.590 evrov.