Včasih je bilo mogoče štoparje videti na vseh vpadnicah, danes so skorajda izginili s cest. Pri čemer je zanimivo, da je bilo bistvo štopanja prav to, da se od točke a do b pelješ brezplačno, za različne oblike prevoza, ki so ga zamenjale, pa je potrebno nekaj plačati, pa četudi gre le za nekaj evrov. In kaj je glavni razlog, da štopanje ni več in? Je to res nevarnost, predvsem za dekleta? Zgodbe o posilstvih so bile prepogosto na naslovnicah, da o njih ne bi brali vsi, ki so radi štopali. Zato je bilo vedno smiselno štopati v dvoje ali v manjši skupini. A mnogi smrt štoparstva vidijo tudi drugje, v razvoju sodobnih tehnologij. Premnogi vozniki namreč po telefonu klepetajo med vožnjo in zato ne morejo ustaviti, tudi če bi bili pripravljeni na pot vzeti še koga, da bi jim delal družbo. Toda štopanje vseeno ni izumrlo. Nasprotno.

Kdor veliko potuje s pomočjo dvignjenega palca, ve povedati, da so štoparjem naklonjeni vozniki v državah Beneluksa, brez večjih težav pa je prevoz mogoče dobiti tudi v Romuniji, kjer je zanj treba plačati, in sicer toliko, kot stane avtobus. V Romuniji se štopa nekoliko drugače, in sicer je treba mahati z napol spuščeno roko. Zgodba zase je Izrael, kjer dvignjen palec pomeni podobno kot pri nas dvignjen sredinec. Če se odpravite na popotovanje po Evropi, vedite, da boste prevoz najlažje dobili v Nemčiji, na Poljskem in v Turčiji (nemalokrat vas voznik povabi celo domov na prigrizek), najtežje pa v Avstriji, Grčiji, na Portugalskem in v Španiji, ki je prava nočna mora vsakega avtoštoparja. Splošno pravilo, ki velja, pa je, da manj ko imajo denarja, prej ti bodo pomagali.

Če vam je štopanje še vedno blizu, naj omenimo, da tudi za vas veljajo prometna pravila, ki so zelo podobna tistim, kot veljajo za pešce. Stroga so predvsem na avtocestah in hitrih cestah. Tisti del uvoza ali izvoza, kjer je s prometnim znakom določeno, da je že avtocesta ali hitra cesta, je štopanje prepovedano. Problem pa je, ker so zanje najbolj priljubljena mesta za štopanje prav priključki avtoceste, ki pa že spadajo k avtocesti. Zagrožena globa za kršenje pravil je 150 evrov. In še nasvet: vedno si izberite primeren kraj, pokažite napis z imenom destinacije, nadenite si nasmešek in iztegnite prst. Zapeljali vas bodo.