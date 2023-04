Starejši vozniki: Strpnost osnova za večjo kulturo vožnje

Če so bili še na prelomu stoletja najbolj varni udeleženci cestnega prometa, so glede na število povzročenih težkih prometnih nesreč danes vozniki, starejši od 65 let, najbolj nevarni. Eden izmed načinov, da izboljšajo svoje znanje, so tudi osvežitvene vožnje.