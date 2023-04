Domnevna izsiljevalska zgodba se je po pisanju hrvaških medijev začela leta 2019. 26-letni mladenič je takrat 60-letnemu župniku iz okolice Virovitice blizu meje z Madžarsko prvič zagrozil, da ga bo poškodoval, sebe pa ubil, če mu ne da denarja. S podobnimi grožnjami mu je uspelo večkrat izsiliti po nekaj sto kun. V enem od primerov se je zadeva stopnjevala, saj je od duhovnika zahteval štiri tisoč evrov, grožnje pa podkrepil z nožem. Februarja pred štirimi leti mu je poslal več sporočil, v katerih je zahteval denar za poplačilo lastnih dolgov. Hrvaški mediji sicer ne pišejo, s čim ga je mladenič imel v šahu. Župnik je nanj prepisal avto, ki ga je mladenič prodal za okoli 8000 evrov. Prav tako ni znano, v kakih odnosih naj bi bila osumljeni, ki ga tožilstvo že preiskuje, in domnevna žrtev.

Vanj usmeril pištolo

Zahtev po denarju in groženj pa tudi takrat ni bilo konec. Septembra lani naj bi osumljeni na božjega odposlanca prislonil razbeljeni predmet in ga poškodoval, zato je ta naslednji dan nanj prepisal še drugi avto, vreden okoli 9000 evrov. Zaradi novih groženj in zato, ker se je bal za svoje življenje, je 60-letnik še isti mesec pri notarju na mladeniča prepisal tudi hišo ob morju, ki jo je osumljeni prodal za okoli 50.000 evrov. Grožnje pa so se le še stopnjevale. Nekaj mesecev kasneje je namreč med vožnjo v duhovnika usmeril pištolo in mu zagrozil s smrtjo, pobil pa da bo tudi vse njegove bližnje, če mu ne prinese dodatnih 7500 evrov. Potreboval naj bi jih za poplačilo lastnih dolgov. Duhovnik mu jih je dal, konec lanskega leta pa se je pod pritiskom zlomil in mladeniča vendarle prijavil policiji. Po pisanju hrvaških medijev so 26-letnika že prijeli, tožilstvo pa navedbe že preiskuje.