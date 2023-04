Prisluškovanje svetu

Danes je 3. april. Ja, in? Nič, dan kot vsak drug. V zgodovini pa se je na ta dan zgodilo marsikaj. Tako bo ostalo zapisano, da je 3. aprila 1968 aktivist in borec za pravice Afroameričanov Martin Luther King v okviru stavke javnega zdravstva v Memphisu imel govor, ki je v zgodovini retorike znan kot Mountaintop speech in ki se konča z besedami: »In tako sem nocoj srečen. Nič me ne skrbi. Ni me strah nobenega človeka. Moje oči so videle slavo Gospodovega prihoda!«* Naslednjega dne ga je ubil ostrostrelec na balkonu motela, na katerem je vedno sedel, ko je bil v Memphisu. Ime njegovega morilca Jamesa Earla Roya navsezadnje sploh ni pomembno: likvidirali so ga, ker je njegov aktivizem predstavljal grožnjo obstoječemu razmerju sil – tedanje ZDA so bile v stanju absolutnega vrenja in nemira.