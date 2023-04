Kleindienst nagrado Riharda Jakopiča prejme za »silno bogat in nadvse kompleksen slikarski opus, ki je svoj prvi višek dosegel v obdobju zadnjih petih let«, je zapisano v utemeljitvi. Kot še piše, Kleindienst svojo umetniško prakso razume kot način soočanja z družbenimi in kulturnimi vprašanji. Interpretacija sveta, v katerem živimo, skozi slikarstvo je z nami že stoletja, družbene spremembe, ki se dogajajo z različnimi hitrostmi, pa rojevajo nove in nove slikarske oblike. Med njimi so tudi take, ki svoj čas in prostor slikarsko zajemajo zelo učinkovito in hkrati nadvse posredno. Kleindienstov dosedanji umetniški opus, ki je dosegel zrelo fazo, sodi prav med slednje. Prepoznavanje pomena kolektivnega delovanja, avtoritete, (anti)utopije, odnosa do narave in družbe, kulture, vrednot, urbanizma, ujetosti v sistem in iznajdba pravšnjega slikarskega jezika za upodobitev teh sklopov odlikujeta Kleindinstov opus, za katerega lahko morda poenostavljeno in hkrati z vso odgovornostjo rečemo, da je pretežno krajinarski, med drugim piše v utemeljitvi. Letošnjo žirijo so sestavljali Nadja Zgonik, Žiga Kariž, Marko Glavač in Aleš Vaupotič (predsednik).

Organizator vsakoletne podelitve nagrade in priznanj je Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) v sodelovanju z Moderno galerijo. Pri izboru nagrajencev sodelujeta še ALUO in Slovensko društvo likovnih kritikov, denar za nagrado zagotovi ministrstvo za kulturo. Razstava dobitnikov nagrade in priznanj Riharda Jakopiča bo med 13. aprilom in 6. majem na ogled v Galeriji ZDSLU.