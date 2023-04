#intervju Monika Bohinec, mezzosopranistka: Dolgo je čakala, da je pela Wagnerja

Na Dunaju sede v avto, se pripelje v Ljubljano, da zvečer nastopi kot Azucena v Verdijevi operi Trubadur, po predstavi pa spet sede v avto in se ponoči vrne na Dunaj, saj zvečer v svoji matični hiši, Dunajski državni operi, nastopi kot Margret v Bergovi operi Wozzeck. Tako približno zadnji mesec poteka življenje mezzosopranistke Monike Bohinec, ki je že dvanajsto leto angažirana v eni najprestižnejših oper na svetu in ki se po ravno toliko časa spet vrača v SNG Opera in balet Ljubljana, kjer smo njen prezentni mezzosopran in igralsko karizmo lahko spoznali skozi pet velikih koprodukcij v Cankarjevem domu – prvič leta 2006, ko je pela vlogo Klarise v operi Zaljubljen v tri oranže.