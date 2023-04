Poleti 250 metrov so postali misija nemogoče

Po vremenskih napovedih z dežjem in vetrom je kazalo, da bo narava pokvarila finale 44. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, a se je izteklo s takšno spomladansko kuliso s soncem in izjemnim vzdušjem, kot smo je že desetletja vajeni na zaključku sezone. Potem ko je veter v petek odpihnil tekmovanje, so organizatorji z eno serijo manj od načrtovanega programa brezhibno izpeljali vse tri spektakularne tekme, s čimer so si zagotovili poln izkupiček od prodaje televizijskih pravic. Zaslužek od vstopnic bo nekoliko manjši, kot je bilo obiskovalcev. Tistim izmed 11.500 gledalcev, ki so imeli vstopnico za odpovedano tekmo v petek, bodo vrnili denar ali pa so si z njo ogledali tekmovanje v nedeljo.