Kot je pojasnil tiskovni predstavnik State Departmenta Vedant Patel, je Blinken izrazil veliko zaskrbljenost ZDA zaradi nesprejemljivega prijetja novinarja časnika Wall Street Journal. Blinken je pozval k takojšnji izpustitvi Gershkovicha in zahteval tudi izpustitev ameriškega državljana Paula Whelana.

Lavrov je Blinku dejal, da je nesprejemljivo, da Washington politizira primer novinarja. Po navedbah ruskega zunanjega ministrstva je ruski zunanji minister ameriškemu kolegu po telefonu dejal še, da bo o novinarjevi usodi odločilo sodišče. Ponovil je še trditev Moskve, da so Gershkovicha ujeli pri delu.

31-letnega novinarja so ruske oblasti priprle zaradi suma vohunjenja za vlado v Washingtonu. Okrožno sodišče v Moskvi je zanj odredilo dvomesečni pripor. Ruska varnostna služba FSB je sporočila, da je Gershkovich po navodilih ameriške strani zbiral informacije, ki so predmet državne skrivnosti, in sicer o dejavnostih enega od podjetij ruske vojaške industrije.