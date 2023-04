Nepreslišano: Budimir Lončar, zadnji jugoslovanski zunanji minister

V Ukrajini že dalj časa poteka vojna med ameriškimi in ruskimi obveščevalci. V tej svojevrstni vojni so ameriški obveščevalci povsem nadigrali ruske. Pri Putinu in njegovih podpornikih so ustvarili prepričanje, da Ukrajinci niso sposobni braniti države in da Zahod ne bo enoten pri podpori in oboroževanju Ukrajine. Putin je zato mislil, da bo šel skozi Ukrajino kot vroč nož skozi maslo in da bo zamenjal ukrajinsko vlado z malo žrtvami. Ni se zavedal, da je nemogoče premagati narod, ki se bori za lasten obstoj.