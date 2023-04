Poudarjam: formalno izvoljeni, v resnici pa ne oziroma jih ljudje-volivci niso izbrali. Ker izbereš lahko le med tistimi izbirami, o katerih nekaj veš. Če pa o njih ne veš najbolj relevantnih stvari, pa ne moreš izbirati – voliš pač lahko. A takšno voljenje je voljenje po bolj ali manj neumnih kriterijih (ali pa sploh nobenih). Milijon sedemsto tisoč volivcev ni telo, ki bi imelo izdelane kriterije, po katerih bi izbiralo in izbralo primernega kandidata. Predvolilna kampanja kandidatov je zato norčevanje iz volivcev: povejo in pokažejo jim samo to, kar želijo (pokažejo jim svoj lepi obraz). Ko so enkrat v sedlu (ko so izvoljeni), pa vidimo njihov pravi obraz.

Problem so torej tisti, ki se povzpnejo v oblastni strukturi toliko visoko, da jim je vseeno za druge (ker njim ne more nihče storiti nič slabega in se zato lahko požvižgajo na zlato pravilo). Za vse te pa bi morali uvesti sistem volitev, ki sem ga imenoval povolitve. V resnici gre za inovacijo, ki je še bolj demokratična od zdajšnjega modela volitev. Namreč, spremembe volilnega sistema, ki jih predlagajo ljudje, ki bi radi spremenili volilni sistem (Cetinski, Pintar, Mihelčič …), ne bodo spremenile ničesar (ker je že izhodišče zgrešeno: rešitev se poskuša iskati znotraj sedanjega družbenopolitičnega sistema, t. j. gre za iskanje rešitve znotraj kvadrata, treba pa je iti izven kvadrata oz. »out of the box«).

Najprej je treba spremeniti mišljenje, da gre za neke funkcije (ker jih volimo). Ne, to so delovna mesta (DM) kot vsaka druga. Na njih se je treba prijaviti in nekdo (izpitna komisija, običajno pa se to zreducira na razgovor vodje s kandidati) te izbere (imenuje). Ali bolj pravilno: na to delovno mesto (dandanes mu rečemo funkcija) se prijaviš kot na vsako DM in izpitna komisija ti podeli licenco (npr. kot pri izpitu za šoferja ali pilota: človek ima licenco za šofiranje oz. licenco za pilotiranje). Tako bi imeli licence za delovno mesto predsednika države, predsednika vlade, poslanca, ministra in še katero, ki se zdaj volijo. Ta izpitna komisija je strogo strokovna (v njej ni nič politike, nič levo ali desno, torej profesorji, doktorji znanosti in vrhunski praktiki). Recimo kot konzilij v medicini. Potem ta komisija (konzilij) imenuje glede na izpitne rezultate človeka za to mesto (npr. predsednika vlade). S tem dobi ta človek popolno oblast, da izvršuje naloge tega delovnega mesta. In to brez kakšnih skupinskih odločanj (za katerimi se lahko skrije). Lahko bi rekli, da dobi absolutno oblast.

Vendar pozor: to je le začasno (recimo kot poskusno dobo pri drugih DM). Najkasneje po 2 mesecih pa se obvezno razpišejo volitve. Na teh volitvah volivci potrdijo tega človeka, ali pa ga odstranijo (kakor da ni bil izvoljen v zdajšnjem sistemu volitev). Lahko pa že prej, če ljudje in v njihovem imenu mediji ugotovijo ali samo posumijo, da ta človek dela nekaj, kar je dobro samo zanj oz. se požvižga na zlato Konfucijevo pravilo oz. ljudje rečejo, da mu je oblast stopila v glavo. Ni mandata, ker so volitve lahko kadar koli, kadar zadosti ljudi protestira. Ugovor, da to zahteva prepogosto ljudsko odločanje: zakaj pa imajo v Švici lahko množico ljudskih odločanj (referendumov), ali pa v Estoniji elektronske volitve ali pa se ubere še kakšen drugačen način. Tehnično je to mogoče, če je le volja to narediti.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih.,Ljubljana