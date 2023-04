Severni sij se vidi tudi v Sloveniji

Zase pravi, da rad gleda v nebo. Kadar je vreme slabo, v objektiv lovi nevihtne oblake in strele, kadar je nebo jasno, pa fotografira meteorje in polarni sij. Jure Atanackov, geolog in raziskovalec na Geološkem zavodu Slovenije ter ljubiteljski astronom, je pred tednom dni v naselju Rafolče pri Lukovici pri Domžalah v objektiv ujel ravno auroro borealis.