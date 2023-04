V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana bodo jutri v enoti Vič na Šestovi 10 odprli še deveto ambulanto za neopredeljene oziroma za ljudi brez izbranega osebnega zdravnika. Ambulanta bo v prvem tednu delovanja v ponedeljek delovala od 7.30 do 11.30, v torek od 8. do 12. ure, v četrtek pa od 14.30 do 18.30, so sporočili iz ZD Ljubljana. V ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so imeli v enoti Vič nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo, so pojasnili v ZD Ljubljana.

Kot dodajajo, bo opredeljevanje pacientov potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav. Naročanje na pregled je obvezno. Pacienti se lahko naročijo osebno ali pokličejo na telefonsko številko 01 2004 682 v ordinacijskem času ambulante.

V ZD Ljubljana je do zdaj delovalo osem ambulant za neopredeljene zavarovane osebe. V enoti Šiška delujeta dve, prav toliko tudi v enoti Rudnik. V enoti Polje delujejo tri, v enoti Bežigrad pa deluje ena ambulanta. Ambulante delujejo v različnih obsegih.

Glede na podatke z začetka minulega tedna je v ambulantah za neopredeljene v ZD Ljubljana doslej opredeljenih 4068 pacientov.

Ob tem dodajajo, da bi sicer lahko odprli še več ambulant za neopredeljene, a še vedno niso dobili odgovora ministrstva za zdravje na njihovo pobudo z začetka januarja, da bi lahko v ambulante vključili ne le upokojene zdravnike, temveč tudi zdravnike s statusom samostojnega podjetnika ter zdravnike iz drugih krajev, kjer ambulante za neopredeljene denimo ne delujejo, zdravniki pa so izrazili pripravljenost, da bi se vanje vključevali.