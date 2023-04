Schiappa, katere fotografija bo objavljena na naslovnici naslednje številke revije Playboy skupaj z daljšim intervjujem, ki ga bodo pospremile dodatne fotografije, zagovarja svobodo žensk in njihovo pravico, da s svojim telesom počnejo, kar želijo, vedno in povsod. »V Franciji so ženske svobodne. Ne glede na to, ali to moti nazadnjake in hinavce,« je v soboto na Twitterju zapisala Schiappa, ki je za naslovnico razvpite revije pozirala oblečena.

40-letna feministična avtorica, ki se je politično uveljavila zahvaljujoč predsedniku Emmanuelu Macronu, je sicer v preteklosti že sprožala polemike in večkrat razjezila desno politično opcijo. Tokrat tudi premierka Elisabeth Borne in nekateri njeni kolegi v vladi menijo, da je naredila napako s poziranjem za Playboy, ki bo objavil tudi 12-stranski intervju z njo o pravicah žensk in gejev ter splavu. Izšel bo 8. aprila v francoski izdaji revije.

Do objave prihaja v času, ko se vlada sooča z množičnimi protesti in stavkami spričo sprejete pokojninske reforme za dvig upokojitvene starosti za dve leti. Pogled na Schiappo, oblečeno v dizajnerske obleke, ko pozira za Playboy, po mnenju nekaterih pošilja napačno sporočilo. Premierka Borne, šele druga ženska na tem položaju, je poklicala Schiappo in ji povedala, da je njeno pojavljanje v reviji »v sedanjem kontekstu popolnoma neprimerno«.

Pri Playboyu so objavo zagovarjali. Schiappa je bila »najbolj primerna za Playboy« med vladnimi ministri, »ker se zavzema za pravice žensk in je razumela, da to ni več revija za stare mačote, ampak bi lahko bila instrument za feministično stvar«, je za AFP povedal urednik Jean-Christophe Florentin.