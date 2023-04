Kralji bi si lahko že ponoči zagotovili nastop v končnici, a bi morali računati na pomoč St. Louis Blues v dvoboju z Nashville Predators. Na potrditev nastopa v končnici bodo morali tako Kopitar in soigralci še nekoliko počakati, saj so plenilci s 6:1 ugnali Blues. Kings, ki jih do konca rednega dela čaka še šest tekem, so v dvoboju proti Seattlu povedli sredi druge tretjine, ko je v 32. minuti zadel Sean Durzi. Na začetku zadnjega dela igre pa so prednost povišali prek Carla Grundströma (46.).

Seattle je v deveti minuti zadnje tretjine znižal zaostanek po golu Oliverja Bjorkstranda, kaj več pa mu do konca dvoboja ni uspelo. Za nameček je prazno mrežo za končnih 3:1 zadel še Kevin Fiala. Končnico so si na drugi strani zagotovili hokejisti Edmonton Oilers. Ti so z najboljšim dvojcem lige Connorjem McDavidom in Leonom Draisaitlom s 6:0 premagali Anaheim Ducks. Draisaitl je dosegel tri gole, McDavid pa gol in podajo.

Slavilo je tudi vodilno moštvo pacifiške divizije in celotne zahodne konference Vegas Golden Knights. S 4:1 so premagali vodilno ekipo centralne divizije Minnesota Wild. Na lestvici pacifiške divizije to pomeni, da ima Vegas 101, Edmonton 99, Kings pa 98 točk. Na vzhodu pa so si končnico zagotovili Tampa Bay Lightning, ki so s 5:0 ugnali New York Islanders. Brayden Point je dosegel gol in dve podaji.

Novo zmago je doseglo tudi najboljše moštvo lige Boston Bruins. Ti so po zaslugi "hat-tricka" Davida Pastrnaka s 4:3 v gosteh premagali Pittsburgh Penguins. Odlični Čeh je že pri 56 golih v sezoni ter skupno 102 točkah. Potem ko je prvič v karieri presegel mejo 50 golov, je zdaj prvič dosegel tudi 100 točk v rednem delu.

»To je res izjemno. Vedno sem dejal, da bi imel raje 100 točk kot 50 golov v sezoni, zdaj imam oba mejnika,« je Pastrnak dejal po tekmi. Boston si je že pred tem zagotovil predsedniški pokal za najboljšo ekipo rednega dela lige, zbral je 123 točk in ponoči dosegel že 59. zmago v sezoni. Na ostalih tekmah so Florida Panthers s 7:0 premagali Columbus Blue Jackets, kar štiri gole pa je dosegel Carter Verhaeghe. Florida ima s tem še naprej prednost v lovu na končnico prek dveh "wild card" vstopnic.

Drugo najboljše moštvo lige Carolina Hurricanes je obdržalo točko prednosti pred New Jersey Devils v metropolitanski diviziji. Carolina je s 3:0 premagala Montreal Canadiens, New Jersey pa je s 6:3 ugnal Chicago Blackhawks. Prvaki Colorado Avalanche pa so po zaslugi dveh golov in dveh podaj Mikka Rantanena premagali Dallas Stars s 5:2. Zvezde bi si lahko z zmago zagotovile nastop v končnici.

Erik Karlsson pa je postal šele 11. branilec v zgodovini lige NHL, ki je presegel mejo 70 podaj v sezoni. Po štirih podajah ob zmagi svojih San Jose Sharks proti Arizoni Coyotes s 7:2 je zdaj pri 73. S tem je izenačil tudi število asistenc Romana Josija, ki je minulo sezono prvi po tekmovalnem obdobju 1995/96 presegel ta mejnik. Hokejisti Toronta so v rednem delu dosegli 100 točk, potem ko so s 3:0 ugnali Ottawa Senators. Buffalo Sabres pa so s 6:3 odpravili moštvo Philadelphia Flyers in ohranili upe na končnico po porazih Islanders in Penguins.