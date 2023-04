Za Miami, ki je končal niz treh porazov, je Jimmy Butler prispeval 35 točk in 12 podaj, Cody Zeller 20 točk, Max Strus in Kevin Love po 18, Tyler Herro pa 15. V vrstah gostov sta poleg Dončića dvomestno število točk dosegla le še Tim Hardaway Jr. (31) in Kyrie Irving (23 točk, osem podaj), skupaj so zbrali kar 96 točk. Do konca sezona to ekipo čakajo še štiri tekme, prva v noči na ponedeljek po slovenskem času v Atlanti proti Hawks. Ti so na devetem mestu na vzhodu in se še borijo za izločilne boje sezone.

V primeru treh zmag bi imel Dallas polovični izkupiček zmag in porazov (41-41). S 37 zmagami je ostal na 11. mestu na zahodnem delu, od desetega mesta in dodatnega turnirja za končnico sedaj za eno zmago ob porazu več zaostaja za moštvom Oklahoma City (38-40), ob tem da imajo Thunder prednost v medsebojnih tekmah.

Dve zmagi prednosti in poraz manj od Dallasa ima Minnesota (39-39) na devetem mestu, Mavericks pa imajo le zmago več od prvih zasledovalcev iz Utaha (36-41). Na drugi strani se je Miami utrdil na sedmem mestu na vzhodnem delu lige. "Zmaga je zmaga. Ni mi všeč sicer, da so imeli tekmeci 61-odstotni met. Toda zelo sem vesel dejstva, da smo na koncu vendarle slavili," je dejal Butler. »Naše obrambe ni bilo nikjer. Enostavno jih nismo uspeli ustaviti,« pa je kratko vzrok za poraz strnil trener Dallasa Jason Kidd.

Košarkarji Pelicans (40-38) so v New Orleansu premagali Los Angeles Clippers (41-38) s 122:114 in pred tokratnimi tekmeci na sedmem mestu na zahodnem delu lige sedaj zaostajajo le za zmago. Obenem so prehiteli drugo ekipo iz Los Angelesa, Lakers, ki imajo sedaj zmago manj ob istem številu porazov (38). Kawhi Leonard je bil s 40 točkami v ekipi Clippers prvi strelec tekme, na drugi strani jih je Brandon Ingram dosegel 36 z metom 13:23 ob osmih podajah in štirih skokih. Litovec Jonas Valančiunas je za zmagovalce dodal 23 točk in 12 skokov, za poražence pa Russell Westbrook 24 točk in devet podaj.