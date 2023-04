Tradicionalni večer satire in smeha ter praznik odkrite besede že leta poteka v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor, tokrat sicer brez neposrednega prenosa na nacionalni televiziji, letošnjo 24. podelitev pa je prvič vodil stand up dvojec Maja Monrue in David Gorinšek.

Odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik je ob podelitvi priznanja poudaril, da živimo v času agresivnega populizma, v javnem prostoru pa da je veliko hrupa, neštetih glasov, tudi vulgarnih, lažnivih, ki imajo med drugim tudi ambicijo, da preglasijo resnico, močno, odločno, iskreno besedo, ki da misliti.

»Javna uporaba (raz)uma je zaveza, s katero bi se mediji, intelektualci, seveda tudi odgovorna politika in drugi udeleženci javne razprave morali zoperstaviti temu valu, ki nas potiska v nižje lege civiliziranosti,« je dejal Stepišnik.

Med letošnjimi finalisti so bili še pravnik in diplomat Matjaž Gruden, glasbenik in filozof Boštjan Narat, sociologinja Jana Javornik, nekdanji župan Vitanja Slavko Vetrih, filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, sirski begunec v Sloveniji Ahmad Shamieh, dramatičarka Simona Hamer, nogometaš Rok Kronaveter ter urednik in pisatelj Andrej Blatnik.

Od leta 1999, odkar Večer pripravlja akcijo, je zmagovalne izjave podalo že 24 Slovencev, med njimi nekateri javnosti zelo znani iz sveta umetnosti, kot so Vlado Kreslin, Polde Bibič, Matjaž Javšnik in Peter Boštjančič, pa tudi iz sveta politike in družbe, kot so Janez Janša, Franc Rode in Ciril Ribičič. Lani je pripadel filozofu Levu Kreftu.