Bavarci so vse dvome o zmagi razrešili v uvodnih 23 minutah, ko so na Allianz Areni dosegli kar tri zadetke. Prvega je v 13. minuti zakrivil švicarski vratar Gregor Kobel, ki je napačno ocenil let žoge po globinski podaji Francoza Dayota Upamecana, ta pa se je nato odkotalila v prazen gol.

Pet minut kasneje so Bavarci že vodili z 2:0, po kotu z desne strani Joshue Kimmicha je nizozemski branilec Matthijs de Ligt žogo z glavo podaljšal do Thomasa Müllerja, ki mu iz bližine ni bilo težko doseči zadetka.

Rapsodija domačih nogometašev v rdečih dresih se je nadaljevala v 23. minuti. Vse je opravil Leroy Sane, njegov močan in natančen strel s 25 metrov je Kobel ubranil, na pravem mestu ob pravem času pa se je znašel 33-letni Müller in odbito žogo spravil za njegov hrbet.

Bavarci so v četrti minuti drugega polčasa dosegli četrti gol, po kombinirani akciji in lucidni podaji Saneja v prazen prostor pa je zadel Francoz Kingsley Coman.

Bledi Dortmundčani so v končnici zaigrali nekoliko pogumneje. V 72. minuti je po prekršku rezervista Sergea Gnabryja v svojem kazenskem prostoru nad Angležem Judom Bellinghamom glavni sodnik Marco Fritz pokazal na 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel Emre Can, končni izid 2:4 pa je v 90. minuti postavil Nizozemec Donyell Malen.

Leipzig je na domačem igrišču visoko izgubil proti Mainzu z 0:3, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl pa je za gostitelje igral do 49. minute. Izbranci stratega Leipziga Marca Roseja so imeli proti tekmecem iz Mainza kar 70-odstotno posest žoge, kljub temu pa so doživeli sedmi poraz v tej sezoni in ostali na petem mestu.

Gosti iz Mainza so bili na Red Bull Areni zelo konkretni, realizirali so vse svoje priložnosti. Vodilni gol so dosegli po vsega devetih minutah igre, ko je zadel Danec Marcus Ingvartsen, v drugem polčasu pa sta se med strelce za sploh prvo zmago Mainza v Leipzigu vpisala še Francoz Ludovic Ajorque (57.) in Dominik Kohr (67.).

Berlinski Union je po zmagi nad zadnjeuvrščenim Stuttgartom s 3:0 zadržal tretje mesto na lestvici. Gostitelji so vse tri gole dosegli v drugi polovici tekme. Najprej sta zadela Surinamec Sheraldo Becker (51.) in Kevin Behrens (65.), tretji zadetek je prispeval Japonec v vrstah Stuttgarta Genki Haraguchi (68.), ki je presenetil svojega vratarja Fabiana Bredlowa.

Augsburg je bil v Wolfsburgu na pragu zmage, na koncu pa je osvojil le točko. Bavarce je v vodstvo že v drugi minuti po avtogolu popeljal Maximilian Arnold, drugi zadetek pa je dosegel Mergim Berisha (32.). Volkovi so v nadaljevanju pritisnili z vsemi silami, v končnici dvoboja pa so se tudi izognili porazu. Najprej je Luca Waldschmidt v 85. minuti znižal na 1:2, izenačujoči gol pa je v šesti minuti sodnikovega podaljška zabil Felix Nmecha.

Lekarnarji iz Leverkusna so v Gelsenkirchnu zmagali s 3:0. Med 51. in 60. minuto sta zadela Nizozemec Jeremie Frimpong in Florian Wirtz, piko na i pa je v drugi minuti sodnikovega podaljška postavil Iranec Sardar Azmoun. Na tekmi med Freiburgom in Hertho iz Berlina ni bilo zmagovalca. Za gostitelje je zadel Italijan Vincenzo Grifo (52.), za goste pa Jessic Ngankam (77.).

Eintracht iz Frankfurta in Bochum sta se na petkovi uvodni tekmi 26. kroga razšla z neodločenim izidom 1:1, nedeljska para pa sta Köln - Borussia Mönchengladbach in Werder Bremen - Hoffenheim.