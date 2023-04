Milena Usenik, rojena 9. septembra 1934 na Blokah, se je v mladosti ukvarjala z atletiko, s suvanjem krogle in v tej disciplini dvakrat nastopila na olimpijskih igrah, leta 1956 v Melbournu in leta 1960 v Rimu.

Po športni karieri se je usmerila v likovno umetnost. Slikarstvo je študirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1965 pri Maksimu Sedeju diplomirala in nato leta 1968 pri Gabrijelu Stupici končala še slikarsko specialko.

Med letoma 1971 in 1976 je uvedla inovativno združevanje principov optične umetnosti in principov poparta, ki je v Jugoslaviji nastajal v popolnoma drugačnih socialnih, širših družbenih in političnih razmerah kot v zahodnem svetu. Njene stvaritve predstavljajo kritiko potrošniške družbe in njene reprezentacije, so ob razstavi Jakopičevih nagrajencev leta 2021 zapisali v Galeriji ZDSLU.

Bila je ena najpomembnejših domačih vizualnih ustvarjalk, ki žal ni doživela podrobnejše analize svojega inovativnega dela, prav tako tudi ne domače retrospektive, pravijo v zavodu, ki upravlja Center in Galerijo P74.

V Galeriji P74 so z njo prvič sodelovali leta 2014 ob pripravi samostojne razstave Izgubljeni Pop Art s kustosinjo Mojco Grmek. Na tej razstavi so bila prvič zbrana in kontekstualizirana slikarska dela nastala med leti 1971 in 1976. Šlo je za samosvoj in inovativen hibrid med pop artom in op artom. Izjemna dela, v vsebinski konceptualizaciji, formatu in načinu konstrukcije celote predstavljajo presežek v domači vizualni produkciji, so zapisali.

V letu 2022 je sledila druga samostojna predstavitev v Galeriji P74 z naslovom Samodrug. Razstava je združila več ustvarjalnih ciklusov, ki so pokazali njeno kreativno moč in dialoški pristop do obravnave narave, predmetov in ljudi.

Usenik je razstavljala na mednarodni razstavi POP + The East Side Story v muzeju Ludwig v Budimpešti (2015 - 2016), ki je prvič sopostavila popartistična dela ustvarjalk in ustvarjalcev zahoda in vzhoda.

Kot umetnica Galerije P74 je od leta 2015 sodelovala na številnih mednarodnih sejmih sodobne umetnosti v Baslu, Budimpešti, Madridu in na Dunaju, kar je njen sloves vrhunske umetnice samo utrdilo, so dodali.

Poročena je bila s slikarjem in akademikom Emerikom Bernardom, ki je umrl 2. aprila lani.