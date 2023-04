Eden od očividcev je po poročanju izraelske novičarske strani ynet povedal, da je bil študent medicine ustreljen iz neposredne bližine, potem ko je priskočil na pomoč ženski v sporu s policijo. Policisti naj bi proti moškemu izstrelili okoli deset strelov, policija pa je te navedbe danes večkrat zavrnila kot »lažne«.

Družina 26-letnika je pozvala k razjasnitvi in objavi posnetkov dogodka, a policija vztraja, da teh ni. V vasi ubitega so danes začeli dvodnevno splošno stavko. Tej pobudi naj bi se v nedeljo pridružili tudi drugi arabski kraji v Izraelu.

Incident se je zgodil pri vhodu na območje mošeje Al Aksa, ki je tretje najsvetejše mesto za muslimane. Tam je v petek več kot 200.000 ljudi praznovalo drugi petek muslimanskega meseca ramazana.

V preteklih letih je na območju okoli mošeje Al Aksa večkrat prišlo do nasilnih obračunov med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. Leta 2021 so zanetili 11-dnevni spopad med Izraelom in gibanjem Hamas.