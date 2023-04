Ena od štirih žrtev snežnih plazov, ki so se včeraj sprožili na severu Norveške, prihaja iz Slovenije. Plaz v kraju Kildalen je zasul skupino šestih turistov, pri čemer je eden od njih izgubil življenje. Da gre za slovenske državljane, je najprej poročala tiskovna agencija AP, informacijo pa so kasneje potrdili tudi na zunanjem ministrstvu. Po navedbah norveške policije gre za 40-letnega Slovenca, ki je umrl v snežnem plazu na območju Storsletta, v skupini pa je bilo šest smučarjev.

Na @MZEZ_RS lahko potrdimo, da je ena izmed štirih žrtev snežnih plazov, ki so se v petek sprožili na severu Norveške, slovenski državljan. Družini in svojcem preminulega izrekamo iskreno sožalje. — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) April 1, 2023

200-metrski plaz

Moški in ženska, stara okoli 60 let, sta umrla na otoku Reinoya, kjer je plaz v morje odnesel kmetijo in hlev s 140 kozami. Prebivalci majhnega otočka Reinoya so v šoku. Gre za manjšo skupnost z le okoli 300 prebivalci, zato vsak pozna vsakogar. Županja kraja Karlsøy Mona Benjaminsen je vremenske razmere za norveško medijsko mrežo NPR opisala kot ekstremne. In kaže, da se ne bodo še tako kmalu spremenile. »Sedli smo k večerji. Vreme je bilo strašno grdo. Naenkrat smo slišali hrumenje, vse je postalo belo. Ko se je sneg posedel, sem videla ogromen plaz, ki se vali z gore,« je izkušnjo opisala prebivalka otoka Anne Varmedal. »Rekla bi, da se je v širino raztezal vsaj 200 metrov. Tukaj živim že pol stoletja, pa česa takega še nisem doživela,« je dodala.

O žrtvah pa poročajo še iz občin Nordreisa in Lyngen, kjer je zasulo italijanske turiste. Še ena oseba naj bi bila v kritičnem stanju.

Reševalne ekipe so na kraju nesreč, morebitne pogrešane iščejo s pomočjo helikopterjev, pa tudi na tleh z reševalci in iskalnimi psi ter s čolni po morju. Akcijo otežuje slabo vreme.

Območje evakuirali

Norveški premier Jonas Gahr Store je zadevo komentiral kot »tragičen začetek velike noči«. Snežni plazovi v tem letnem času na Norveškem niso nič neobičajnega, sprožajo se bolj ali manj vsak dan. Po ocenah strokovnjakov ogrožajo sedem odstotkov ozemlja države. Zaradi velike nevarnosti dodatnih plazov so oblasti že v petek evakuirale več manjših mest v regiji Troms, saj so meteorologi napovedovali snežna neurja in močan veter. Po pisanju agencije AP so dodatna dva plazova na območju zabeležili tudi danes. Policija lokalnim prebivalcem svetuje, naj ostanejo doma. Po posvetu s strokovnjaki geotehničnega inštituta so danes sicer evakuirali dodatna območja.