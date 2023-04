Italijan je danes na novinarski konferenci pred obračunom španskega prvenstva med Realom in Valladolidom potrdil, da si ga Brazilci želijo na selektorskem stolčku. Tam bi nasledil Titeja, ki je po izpadu v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Katarju zapustil klop petkratnih prvakov. Začasno selektorsko vlogo sicer opravlja Ramon Menezes.

Ancelottijeva pogodba s kraljevim klubom poteče junija prihodnje leto, izkušeni strateg pa je danes poudaril, da se bo tega dogovora držal. »Res je, brazilska zveza si me želi na klopi reprezentance. To mi laska in me hkrati navdušuje,« je dejal Italijan. »Seveda pa bom spoštoval dogovor, ki ga imam z Realom in do konca oddelal pogodbo,« je še dodal.

Italijan, ki je s številnimi klubi osvajal tako domače kot največje evropske lovorike, je pri Realu zadovoljen, a kot pravi, v prihodnost ne vidi. »V mojem primeru je vse skupaj enostavno. Imam veljavno pogodbo in želim jo izpeljati do konca, saj obožujem Real Madrid. Kar se bo zgodilo po koncu pogodbe, nihče ne ve,« je še dejal 63-letnik, ki je v uspešni trenerski karieri vodil še Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain in Bayern iz Münchna. Z madridskim Realom v tej sezoni zaseda drugo mesto v španskem prvenstvu, za vodilno Barcelono pa zaostaja 12 točk.