Hkrati z akcijo v središču Ljubljane je stekla kampanja Podnebni zločin. Z njo bodo izpostavili tiste posameznice in posameznike, ki so v zadnjem letu s svojimi dejanji, izjavami ali namerami pokazali, da podnebne krize ne jemljejo resno, so v sporočilu za javnost zapisali pri Greenpeaceu. Za nominirance bo mogoče glasovati prek spleta, glasovanje pa bo potekalo od 1. do 16. aprila. V tem času bodo podnebni aktivisti pripravili še nekaj intervencij.

Kampanja Podnebni zločin se bo zaključila 22. aprila, na dan Zemlje, ko bodo naznanili 'zmagovalca'. »Podnebni zločin pomeni vsakršno dejanje, ki poglablja podnebno krizo in prelaga reševanje te na prihodnje generacije. Časa zmanjkuje in dolžnost odločevalcev je, da delujejo v skladu z znanstvenimi dognanji, začnejo priporočila upoštevati, in skrajni čas je, da se z okoljsko krizo začnemo ukvarjati ambiciozno. To pomeni, da mora biti reševanje podnebne krize prva prioriteta vsakogar, predvsem pa tistih, ki so na pozicijah moči. Od tega ne odstopamo, zato jim gledamo pod prste, in bomo s tem tudi nadaljevali,« so v sporočilu po današnji akciji v Greenpeace Slovenija navedli predstavnico te organizacije Leno Penšek.

Prav tako predstavnica Greenpeace Slovenija Sara Kosirnik je dodala, da si želijo, da bi kampanja med ljudmi sprožila debato in zavedanje o tem, da so določena dejanja nedopustna. »Sploh pa, kadar prihajajo s strani tistih, ki imajo v rokah škarje in platno in posledice njihovih odločitev nosimo vsi. Zavajanja, s katerimi se srečujemo na vsakem koraku, nespametna dejanja in poteze in logika trenutnega ekonomskega sistema, so zaslužna za to, da smo se znašli na točki podnebnega zloma,« je opozorila.

Svet naj bi v prvi polovici prihodnjega desetletja dosegel mejnik segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo oziroma sredino 19. stoletja minulega tisočletja. To je prej, kot se je prvotno pričakovalo, in bo povečalo resnost vplivov podnebnih sprememb v bližnji prihodnosti, je pretekli teden v poročilu opozoril Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC). Resničnost je zaskrbljujoča, vendar upanje pod pogojem, da vlade začnejo ukrepati takoj, ostaja, so v odzivu na poročilo poudarili v Greenpeaceu. Kot so opozorili, je edina možna pot naprej energetska tranzicija.