»NBA in združenje profesionalnih igralcev košarke sta dosegla začasni dogovor o novi kolektivni pogodbi, ki čaka na ratifikacijo s strani igralcev in guvernerjev lige,« so zapisali v izjavi. Portal ESPN je poročal o tem, da gre za pogodbo, ki bo stopila v veljavo v sezoni 2023/24 in bo veljala sedem let. Najbolj opazen dodatek je turnir med sezono, na katerem bi osem ekip napredovalo v enojni izločilni krog pred zaključnim turnirjem četverice na nevtralnem igrišču.

Te tekme bi se štele v redni del sezone, kar pomeni, da bi finalista odigrala 83 tekem. Najboljši igralci in trenerji bi bili upravičeni do dodatnih nagrad. Sporazum naj bi vključeval tudi spremembe pravil o upravičenosti do nagrad ob koncu sezone, ki od kandidatov za najkoristnejšega igralca in za druge nagrade zahtevajo, da nastopijo na vsaj 65 tekmah, da bi se kvalificirali.

Nadaljnje spremembe se nanašajo na porabo ekip in pogodbe z zgornjo mejo porabe za podaljšanje pogodb z igralci. Ta naj bi se povečala. Dogovor vključuje tudi možnost, da lahko predčasno razdrejo kolektivno pogodbo po šestih letih, so še povedali viri za ESPN. Liga NBA želi tudi omejiti ekipe, ki zapravljajo največ, kot sta Golden State Warriors in LA Clippers, da še naprej povečujejo porabo za plače. Hkrati pa nameravajo vzpostaviti bolj vzpodbudno okolje za podpisovanje pogodb z obetavnimi igralci za ekipe, ki porabljajo manj.