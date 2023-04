O tem so poročali številni specializirani portali za dirkaški šport, med drugim tudi The Race in motorsport.com. Sprinterske dirke je novo vodstvo F1 uvedlo leta 2021. Lani in predlani je izvedlo po tri tovrstne sobotne preizkušnje, ki so ob dodatnih točkah za svetovno prvenstvo določile tudi vrstni red za klasično nedeljsko dirko.

V tej sezoni, ki bo najdaljša doslej s 23 klasičnimi dirkami, je sprinterskih preizkušenj že šest. Zdaj pa želi pred prvo v Azerbajdžanu konec aprila F1 vpeljati še dodatne sobotne kvalifikacije za sprintersko dirko isti dan. Petkove kvalifikacije bi v teh šestih vikendih dale startna mesta za nedeljsko dirko.

»Upam, da ne bo preveč teh sprememb. V nasprotnem primeru me ne bo več dolgo v tem tekmovanju,« je po današnjih kvalifikacijah v Melbournu dejal Verstappen. Nizozemec bo z Red Bullom dirko za VN Avstralije začel z najboljšega startnega položaja. Najbližje sta mu bila v kvalifikacijah Britanca George Russell in Lewis Hamilton z Mercedesom.

»Nisem ravno pristaš tega. Ko imamo dodatni spored, ves konec tedna postane zelo intenziven, že tako pa dirkamo prevečkrat. To ni pravi način za privabljanje gledalcev,« je dodal dvakratni zaporedni svetovni prvak. »Razumem, da želijo od petka do nedelje vsak dan zanimivo dogajanje. Rešitev bi bila, da skrajšajo vikend in da dirkamo v soboto in nedeljo. Raje naj naredijo ta dva dneva bolj zanimiva,« je pristavil Verstappen.

»Korakamo proti sezonam s 24 ali 25 dirkami, in če bodo te sprinte in dodatne obveznosti še dodajali, to zame ne bo več imelo nobenega smisla. V tem ne bom užival,« je nadaljeval 25-letni Nizozemec. Kljub predlagani spremembi formata pa Verstappen ne bi bil zadovoljen, saj to ni v »DNK tega športa«, pravi. »F1 največ pridobi z zanimivimi kvalifikacijami in nedeljsko klasično dirko. To je DNK športa in res ne razumem vseh sprememb.«

Bolj pomembno bi bilo, da bi se čim več ekip borilo za zmage, je še dodal član v zadnjih letih prevladujočega Red Bulla. »Naj dirkalniki tekmujejo bližje skupaj, imejmo več konkurenčnih ekip. Če bi se šest, sedem ekip borilo za zmago, bi bilo to sijajno, noro pravzaprav. Obenem pa sploh ne bi potrebovali toliko sprememb,« je zaključil trenutno vodilni v seštevku F1. Tretja dirka v sezoni se bo v Melbournu začela v nedeljo ob 7. uri.