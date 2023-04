»Pozdrav vsem, svobodna Evropa, Slovenija. Naši dve državi, naši ljudje, si delijo skupne univerzalne vrednote. Najlepša hvala. Delate nas močnejše,« je dejal Zelenski v videoposnetku. Zahvalil se je Sloveniji, Slovencem in predsedniku vlade Golobu. »Najlepša hvala, Robert, za tvoj odnos do nas in hvala slovenskemu prebivalstvu za njihov posebno topel odnos do naših beguncev in naših ljudi. Naša zmaga bo skupna zmaga, garancija varnosti za ukrajinske ljudi, a ne samo za nas, temveč za vso Evropo. Hvala, ker ste z nami na tej poti,« je povedal.

Slovenski premier se je danes preko Poljske vrnil v domovino. V okviru delovnega obiska v Ukrajini se je v petek sešel z ukrajinskim državnim vrhom in poudaril pripravljenost na sodelovanje pri povojni obnovi države. Naznanil je tudi, da se je Slovenija pridružila skupini držav za ustanovitev posebnega sodišča za ruske zločine nad Ukrajino. To je bil prvi Golobov obisk v Ukrajini, odkar je Rusija februarja lani pričela z invazijo. Poudaril je, da je bil namen obiska izkazati odločno politično podporo Ukrajini v težkih časih ruske vojaške agresije.