Na vprašanje dopisnikov iz Bele hiše, kaj je njegovo sporočilo Rusiji glede Gershkovicha, je Biden po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odgovoril: »Izpustite ga.« Izgon ruskih novinarjev pa po njegovih besedah »trenutno ni v načrtu«.

Uredniški odbor časopisa Wall Street Journal je v prispevku, objavljenem v četrtek popoldne, pozval k izgonu ruskega veleposlanika v ZDA, pa tudi »vseh ruskih novinarjev, ki delajo tukaj«. »Čas aretacije se zdi kot premišljena provokacija, da bi osramotili ZDA in ustrahovali tuje medije, ki še vedno delujejo v Rusiji,« je zapisal.

Odgovorna urednica časnika Emma Tucker je v petek poslala zaposlenim na Wall Street Journalu sporočilo, v katerem je zapisala, da bodo »še naprej delali vse, kar je v njihovi moči, da bi dosegli Evanovo izpustitev«. »Vaša varnost in zaščita sta zame najpomembnejši in to bomo še naprej varovali ne glede na to, od kod poročate,« je dodala.

31-letnega novinarja so ruske oblasti priprle zaradi suma vohunjenja za vlado v Washingtonu. okrožno sodišče v Moskvi pa je zanj odredilo dvomesečni pripor. Ruska varnostna služba FSB je v izjavi navedla, da je Gershkovich »po navodilih ameriške strani zbiral informacije, ki so predmet državne skrivnosti«, in sicer o dejavnosti enega od podjetij ruske vojaške industrije.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v odzivu na poziv uredniškega odbora časopisa Wall Street Journal k izgonu ruskih novinarjev iz ZDA dejal, da »časnik to lahko reče, a se to ne bo zgodilo«. »Preprosto ni razloga za to,« je dejal. Dodal je, da so Gershkovicha »ujeli pri delu«.