V dolini pod Poncami je vreme danes ustrezno za polete najboljših letalcev na svetu. Zgodnja jutranja uvertura z eno serijo se je pričela z minuto molka v čast nedavno preminulem konstruktorju letalnice Janezu Gorišku. Po krajši tišini pa so v Planici zadonele vuvuzele in ostali navijaški pripomočki. Velika množica je z navdušenjem namesto poizkusne serije spremljala eno tekmovalno, ki je bila na sporedu zaradi včerajšnjega premočnega vetra.

Največ točk je z izjemnim poletom zbral Stefan Kraft, ki se bori za mali kristalni globus v poletih. Na navdušenje številnih slovenskih navijačev se je na drugo mesto zavihtel Anže Lanišek, ki si je z drugim mestom zagotovil tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v sezoni 2022/23. Tretji je bil Poljak Piotr Zyla. Še vedno brez stopničk na letalnici v Planici ostaja Norvežan Halvor Egner Granerud. Najboljši skakalec letošnje zime je bil četrti.

Odlično so leteli tudi ostali slovenski orli, ki pa so delali manjše napake. Svetovni prvak s 120-metrske skakalnice Timi Zajc je zaključil na šestem mestu. Domen Prevc je bil 11. Do najboljšega rezultata kariere je s 16. mestom prišel Rok Masle z osebnim rekordom. Točko je s 30. mestom ujel tudi Lovro Kos.

Na ekipni tekmi bodo skakali Kos, Prevc, Zajc in Lanišek. Ogledala si jo bosta tudi predsednica države Nataša Pirc Musar ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.