V dresu Dallasa je blestel Jason Robertson, ki je v Mullett Areni v Tempeju v Arizoni dosegel gol in tri podaje. Robertson se je veselil 95. točke v tej sezoni, s čimer je presegel rekord franšize Mika Modana, ki je dosegel 93 točk v sezoni 1992/93. To je bil stoti gol Robertsona v NHL. Roope Hintz je dosegel gol in podajo, Miro Heiskanen pa tri podaje za Stars, ki so prvič zaporedoma zmagali po 11. in 13. marcu. Jake Oettinger je zbral 15 obramb. Dallas zaostaja zgolj eno točko za Minnesota Wild za prvo mesto v razvrstitvi osrednje divizije.

Juuso Välimäki in Connor Mackey sta zadela, Karel Vejmelka pa je zbral 26 obramb za kojote, ki so po nizu osmih točk izgubili šestič po vrsti. Arizona nima več niti teoretičnih možnosti za končnico. V KeyBank Centru v Buffalu se je odvil zanimiv derbi, v katerem je domača zasedba Sabres s 3:2 po podaljšku ugnala gostujočo zasedbo New York Rangers. Devon Levi je v svojem debiju v ligi NHL zbral 31 obramb. Enaindvajsetletnik je 17. marca podpisal triletno začetno pogodbo s Sabres. »To je bila uresničitev mojih sanj,« je dejal Levi. »Vse življenje sem sanjal o tem trenutku. Imeti tukaj tudi mojo družino in prijatelje, ki so sanjali o tem trenutku vse življenje z menoj, preprosto neverjetno je imeti to podporo,« je bil zadovoljen Levi.

Jeff Skinner je dosegel odločilni zadetek po 1:50 minuti podaljška. Za sablje sta zadela še JJ Peterka in Jordan Greenway. Buffalo ima še odprte možnosti za uvrstitev v končnico. Za goste iz New Yorka je zadel Kaapo Kakko, Jaroslav Halak pa je zbral 31 obramb za Rangers, ki so izgubili drugič po vrsti. Ekipa Rangers si je sicer že zagotovila končnico. Trener Rangers Gerard Gallant ni bil zadovoljen. »Za to smo tukaj, da zmagujemo. Pred tednom dni smo dosegli uvrstitev v končnico in zdaj se zdi kot, da je sezone konec. To ni tako, kot bi morale stvari delovati.«

Hokejisti Winnipeg Jets so se po zmagi s 6:2 v Canada Life Centru nad Detroit Red Wings še malo bolj približali boljšemu izhodišču za končnico. Mark Scheifele je blestel z 39. golom v sezoni, Connor Hellebuyck pa je 23 ubranil za Jets. Tyler Toffoli je dosegel svoj drugi gol v 3:27 minuti podaljška in Calgary Flames so se v petek v Rogers Areni zbrali za zmago s 5:4 proti Vancouver Canucks. Calgary v razvrstitvi pacifiške skupine zaseda peto mesto s 85 točkami, Vancouver ima na šestem deset točk manj. Ekipa Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja je tretja s 96 točkami. Na vrhu skupine je Las Vegas z 99 točkami.