Uveljavitev zakona bo pomenila zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 205 milijonov ton do leta 2030, kar ustreza umiku dveh tretjin avtomobilov z avstralskih cest, je v četrtek pojasnil avstralski minister za podnebne spremembe in energijo Chris Bowen. Zakon t. i. zaščitnega mehanizma določa omejitve emisij za 215 največjih onesnaževalcev v državi, vključno s podjetji, kot so Santos, BHP, Anglo Coal, Woodside, Chevron in Rio Tinto, ki povzročijo približno 30 odstotkov vseh emisij v Avstraliji, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

»Danes je za državo zgodovinski dan, ki bo zagotovil, da bo naše gospodarstvo lahko izkoristilo priložnosti dekarbonizacije in doseglo ambiciozne podnebne cilje,« je dejal Bowen in dodal, da bodo reforme zaščitile gospodarstvo, podnebje in prihodnost Avstralcev. Zakon je bil sprejet po ponedeljkovem dogovoru med Zelenimi, ki so sprva želeli prepovedati vse nove projekte na področju premoga in plina, ter vladajočimi laburisti in s podporo neodvisnih poslancev. Zeleni so se strinjali z zakonodajo, potem ko so določili zgornjo mejo za bruto emisije, ki zagotavlja, da država ne sme preseči sedanjih 140 milijonov ton letnih emisij.

Zaščitni mehanizem je bil prvič vzpostavljen v času vlade Tonyja Abbotta, vendar so bile njegove omejitve precej višje od običajnih emisij največjih onesnaževalcev, ki so se še naprej povečevale. Avstralska vlada se je pravno zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala emisije za 43 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. To pomeni zmanjšanje emisij ogljika za 205 milijonov ton. Država sicer želi do leta 2050 postati ogljično nevtralna. Avstralski konservativci menijo, da bi lahko novi zakon privedel do dviga cen energije in bi lahko povzročil selitev naložb v sektorju fosilnih goriv v tujino.