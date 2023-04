V zahodni konferenci še naprej vlada izjemna gneča. Na lestvici so od 4. do 12. mesta zdaj po vrsti Phoenix Suns (42-35), Los Angeles Clippers (41-37), Golden State (41-37), LA Lakers (39-38), New Orleans Pelicans (39-38), Minnesota Timberwolves (39-39), Oklahoma City Thunder (38-40), Dallas (37-40) in Utah (36-41).

Dončić je bil z Dallasom prost, z zanimanjem pa je pogledoval proti ostalim tekmam neposrednih tekmecev za tako imenovani play-in turnir ekip od sedmega do desetega mesta na zahodu. Prvaki Golden State so pričakovano s 130:115 ugnali odpisane San Antonio Spurs (19-58). Stephen Curry je dosegel 33 točk, Klay Thompson pa dve manj.

Lakers so v neposrednem dvoboju z zahodnimi tekmeci v gosteh ugnali Minnesoto s 123:111. Blestel je Anthony Davis z 38 točkami in 17 skoki. LeBron James je dodal 18 točk in 10 skokov. Uslugo Dallasu je napravilo moštvo Indiana Pacers. To je s 121:117 ugnalo Oklahomo. Tej ni pomagalo niti 39 točk Shaija Gilgeousa-Alexandra.

Memphis Grizzlies (49-28) so zmagali in se približali Denverju (51-26) na vrhu zahodne konference. Premagali so petouvrščene LA Clippers s 108:94. Denver (51-26) je brez Nikole Jokića in Jamala Murrayja v gosteh tesno izgubil proti Phoenix Suns s 93:100. Na začetku tretje četrtine so zaostajali že za 27 točk (45:72), a počasi rezali zaostanek. Kljub temu se je na koncu veselilo moštvo iz puščave, za katero je Kevin Durant dosegel 30 točk.

Za Nuggets je zaigral tudi ponoči edini slovenski košarkar na parketu Vlatko Čančar. V 16:24 minute je dosegel šest točk in štiri skoke. Zadel je dva od petih metov iz igre. Zmage so se veselili tudi tretjeuvrščeni Sacramento Kings (47-30). Proti Portland Trail Blazers (32-45) so slavili s 138:114. Že noč prej so si kralji po 16 letih zagotovili prvi neposredni nastop v končnici lige NBA.

Na vzhodu se je vodilnim Milwaukee Bucks (55-22) približal Boston. Celtics (54-24) so premagali Utah s 122:114, Jayson Tatum pa je dosegel 39 točk in 11 skokov.

Tretjeuvrščeni Philadelphia 76ers (51-26) so s 117:110 ugnali Toronto Raptors (38-39), medtem ko so četrti Cleveland Cavaliers (48-30) s 116:130 izgubili proti New York Knicks (45-33). Ti so se utrdili na petem mestu in se bodo v končnici bržčas pomerili prav proti današnjim tekmecem. Pri kraktohlačnikih je blestel Jalen Brunson s kar 48 točkami, kar je rekord kariere za nekdanjega Dončićevega soigralca pri Dallasu. Za konjenike je Donovan Mitchell dosegel 42 točk.

Pomembne zmage v boju za neposredno uvrstitev v končnico je doseglo tudi moštvo Brooklyn Nets (42-35). Premagali so Atlanta Hawks (38-39) s 124:107, pri čemer je Mikal Bridges dosegel 42 točk. Zmag so se ponoči veselili še košarkarji Chicago Bulls (37-40), Orlando Magic (33-44) in Houston Rockets (19-59). Prvi so s 121:91 ugnali Charlotte Hornets (26-52), drugi po zaslugi Paola Banchera (30 točk, 12 skokov) s 116:109 Washington Wizards (34-43), zadnji pa so v obračunu dna lige NBA premagali Detroit Pistons (16-61) s 121:115.