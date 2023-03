Stave: Inflacija trenerjev

O inflatornosti nogometa (tudi) pri nas pričajo primeri nižjeligaških trenerjev, ki jih lahko na ulici, v parkih ali kjer koli drugje v javnosti slišiš po telefonu na dolgo razpravljati o tekoči problematiki oziroma o svoji neljubi in po njihovem mnenju nezasluženi usodi nižjerangiranega nogometnega delavca. O dnevnicah, nadomestilih, urnikih in podobnih zadevah teče njihova beseda. Trdoborci. Če je okoli leta 1991 kdo pomislil, da bo Slovenija nenogometna dežela, v kateri se bo toliko več teklo na smučeh in nasploh ukvarjalo z nenogometnimi športnimi disciplinami, se je uštel. Danes v Sloveniji deluje 1453 nogometnih ekip s 26.119 amaterskimi in 382 profesionalnimi igralci, kar se zdi obilo priložnosti za uveljavitev, a konkurenca je velika. »Te dni obiskujem trenerski tečaj. Lepa ekipa starih igralcev smo, vendar pa je med nami tudi tip, ki ni nikdar igral in ki niti ne sledi predavanjem, ampak se med njimi prek računalnika bolj ukvarja s problematiko svoje firme, torej z računi, naročili in podobnim. In ta bo potem trener.«