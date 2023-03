Po lanski olimpijski sezoni je Bine Norčič zaključil osemletno obdobje na čelu ameriške reprezentance. Nekdanji smučarski skakalec je naredil korak naprej v trenerski karieri. Uresničila se mu je velika želja in pristal je v ekipi izjemno močne norveške reprezentance. Postal je prvi pomočnik svojega dolgoletnega prijatelja Alexandra Stöckla. Dvainštiridesetletni slovenski strokovnjak je v novem okolju hitro pokazal svoje znanje in se odlično znašel v novi vlogi. Potrdilo dobrega dela je dobil še pred zaključkom svetovnega pokala v Planici, ko so mu s čela norveške zveze sporočili, da je uspešno prestal enoletni preizkus in da so mu pogodbo podaljšali do konca olimpijske sezone 2026. »Za nami je zelo uspešna sezona. Dosegli smo veliko ciljev, nekaj pa smo pustili še za v prihodnje,« nam z vidnim zadovoljstvom na obrazu sezono opiše Bine Norčič.

Granerud je res izjemno zabaven človek

Glavnega trenerja ameriške reprezentance v sezoni 2022/23 na trenerski tribuni nismo velikokrat opazili, čeprav velja za prvega pomočnika norveškega glavnega trenerja. Norčič je vso zimo skrbel tudi za skakalce v celinskem pokalu, kjer so bili Norvežani najboljši med vsemi. »To je bila moja že vnaprej določena vloga. Na Norveško sem prišel zato, da postanem vez med celinskim in svetovnim pokalom. Tudi na Norveškem se zavedajo, da morajo mladim omogočiti prehod do svetovnega pokala, in letos smo delali zelo uspešno. Kristoffer Eriksen Sundal je odlično prišel do svetovnega pokala, v Planici je tudi Sondre Rindgen. Imamo res močno ekipo v ozadju in tega se res veselim v prihodnje,« 42-letnik neučakano pričakuje nove izzive.

Na tekmah je bil večinoma prisoten v celinskem pokalu, kar pa ne pomeni, da ni sodeloval pri piljenju forme najboljših Vikingov. Ravno nasprotno. Slovenec ima veliko zaslug, da je Halvor Egner Granerud na novoletni turneji ujel vrhunsko formo in jo zadržal vse do konca. »Ko so si druga za drugo sledile tekme v srednji Evropi, je Granerud veliko časa preživel v Planici. Ni se vračal na Norveško, da ne bi izgubljal dodatne energije. Tukaj sem mu omogočil, da je imel na voljo fizioterapevta, sam sem zanj skrbel na skakalnici. Vseskozi sem bil tudi v stiku z glavnim trenerjem, redno sem mu pošiljal posnetke skokov s treningov. Pred dnevi mi je Granerud zaupal, da je med sezono več časa preživel v Planici kot doma,« svojo vlogo pri sodelovanju z najboljšimi Norvežani razloži Norčič.

Ker sta z novim zmagovalcem svetovnega pokala skupaj preživela veliko časa, o njem govori z izbranimi besedami. »Čeprav deluje kot zelo resen fant, gre v bistvu za velikega šaljivca. Velikokrat se mu nasmejim in z njim je res prijetno delati.« Ker sta bila veliko skupaj med sezono, ima Norčič tudi ta konec tedna posebno nalogo. »Vsi bi radi intervju z njim, vsak bi ga rad motil. Skrbim, da ima tudi ta konec tedna zagotovljen svoj ritem in mir,« nam še zaupa sogovornik.

Do konca izpopolniti norveščino

Po uspešno opravljeni prvi sezoni na Norveškem nam iskreno prizna, da je delo v novem okolju kot dan in noč v primerjavi s prejšnjo zaposlitvijo. »Tukaj je res poskrbljeno za vse. Imamo svojo agentko za letalske vozovnice, izjemno je poskrbljeno za opremo. Seveda so tudi finance veliko bolj urejene. Zame se je spremenilo le to, da sem se iz glavnega trenerja prelevil v desno roko Alexa Stöckla. Zaradi vsega naštetega nisem imel pripomb ob podaljšanju pogodbe,« je pojasnil Norčič.

Veseli ga tudi to, da so se Norvežanom priključili Američani. »Vzdušje na pripravah in tekmah je res dobro. Imamo tudi razlog za več tekmovanj med seboj, ne le v skokih. Velikokrat igramo odbojko, ki je edini šport, ki ga fantom dopuščamo. Tekmujemo trenerji proti tekmovalcem ali pa Norvežani proti Američanom. Imamo zelo napete boje,« nam še nekaj o ekipnih skrivnostih zaupa uspešen skakalni trener, ki je še vedno zelo tekmovalen.

Ob podpisu pogodbe z Norčičem nam je Alexander Stöckl v intervjuju za Dnevnik zaupal, da se je njegov novi pomočnik takoj lotil učenja norveščine; 42-letnik nam je to potrdil, a tudi priznal, da jezika še ni osvojil do potankosti. »Razumem že skoraj vse, govorim pa še ne. Ko se fantje na skakalnici pogovarjajo o skokih, nimam težav z razumevanjem. Po podpisu nove pogodbe moram narediti korak naprej in spregovoriti norveško. To je moja domača naloga za poletje,« je z nasmehom na obrazu Bine Norčič zaključil pogovor, ki smo ga opravili v Planici, ko smo čakali na morebiten začetek včerajšnje tekme.