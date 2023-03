Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump zadnje čase ni imel povedati veliko lepega o New Yorku, od koder se je preselil na Florido. Poslej bo imel še manj. Velika porota na Manhattnu je potrdila obtožnico proti njemu v povezavi s plačilom za molk o spolnem razmerju. Trump tako postaja prvi bivši voditelj Združenih držav, ki mu uradno očitajo, da je zagrešil kaznivo dejanje.

Čeprav ni bilo nepričakovano, je novica kot bomba odjeknila v ameriški javnosti in politiki, ki že zaganja motorje za predsedniške volitve leta 2024, Trump pa je trenutno najresnejši kandidat za predsedniško nominacijo republikanske stranke. Obtožnica in morebitna obsodba sicer nista ustavna ovira za kandidaturo ali za predsedovanje.

Trump: To je lov na čarovnice

Vsebina obtožnice je zaenkrat zaupna. Ameriški mediji poročajo, da ima več kot trideset točk. Je posledica preiskave o Trumpovih 130.000 dolarjih plačila za molk zvezdnici filmov za odrasle Stormy Daniels in morda tudi o 150.000 dolarjih plačila Karen McDougal, modelu Playboya. Plačila niso nezakonita, vendar naj bi jih Trump prikazal kot strošek za odvetniške storitve ter tako zagrešil ponareditev poslovnih listin, navajajo ameriški mediji. Domnevni razmerji z obema, ki ju Trump zanika, naj bi se zgodili pred leti, plačilo za molk pa tik pred predsedniškimi volitvami 2016, na katerih je zmagal. Mogoče je, da je obtožnica zato povezana tudi s kršenjem zakona o volilni kampanji.

Trump in njegovi politični zavezniki očitajo sodišču oziroma demokratskemu tožilcu Alvinu Braggu, da gre za politični pregon. Bragg je na položaju od januarja lani, potem ko je na volitvah premagal republikanskega tekmeca (ZDA so edina država, kjer okrožne tožilce izvolijo volilci, kandidati pa imajo jasno strankarsko pripadnost). V odzivu je Trump zapisal, da gre za lov na čarovnice, in zanj obtožil predsednika Joeja Bidna, ki se sprva ni odzval na novico o obtožnici. Trump tudi trdi, da gre za vmešavanje v volilni proces; navsezadnje bi sojenje lahko potekalo med volilno kampanjo ali pa bi ga v primeru obsodbe celo zaprli – najvišja možna kazen naj bi bila štiri leta zapora.

Kaj sledi?

Trump naj bi se na sodišču na spodnjem Manhattnu zglasil v torek. Sodeč po izjavah njegovih predstavnikov bo to tudi storil. Če bi se upiral, bi nastal nov zapleten unikaten položaj, ko bi sodišče lahko odredilo privedbo, ob tem pa je Trump kot bivši predsednik varovana oseba, nad katero bdi tajna služba.

Med Trumpovo ekipo in sodiščem verjetno potekajo pogovori o tem, kako bo vse skupaj videti. Načeloma je postopek tak, da osebo aretirajo, sploh znane osebe pa v New Yorku pogosto peljejo vklenjene mimo medijev. Na sodišču mu bodo vzeli prstne odtise in ga fotografirali, nato se bo pred sodnikom izrekel o krivdi. Ta del je odprt za javnost in takrat bodo tudi prebrali obtožnico ter določili datume postopka vnaprej, tudi sojenja.

Demokrati: Dokaz enakosti pred zakonom

Republikanski politiki so stopili v bran Trumpu, tudi potencialni tekmeci za predsedniško nominacijo. Najresnejši, guverner Floride Ron DeSantis, je dejal, da gre za »spreminjanje pravnega sistema v orožje« in da je to neameriško. Trumpov podpredsednik Mike Pence, ki se spogleduje s kandidaturo, je dejal, da se bo večini Američanov zdelo, da gre za politični pregon, in da je »nezaslišano«, da se bivšega predsednika na ta način obtožuje zaradi vprašanja financiranja volilne kampanje.

Demokrati na drugi strani bolj kot ne enotno pravijo, naj sodišče opravi svoje in da je obtožnica dokaz, da nihče ni nad zakonom. So pa, tako kot nekateri opazovalci, presenečeni in morda razočarani, da je od vseh postopkov, ki potekajo proti bivšemu predsedniku, (prvi) na sodišču končal prav ta. Trumpa sicer preiskujejo zaradi vdora njegovih privržencev v kongres, pritiskov na volilne uradnike v Georgii ter nedovoljene posesti tajnih dokumentov.

Pričakovati je, da bo obtožnica še bolj razdelila ameriško politiko in javnost. Pred nekaj dnevi je v anketi Quinnipiaca 57 odstotkov vprašanih dejalo, da Trump v primeru obtožnice ne bi smel kandidirati, 38 pa, naj vseeno kandidira. A da ne bi smel kandidirati, je menilo samo 23 odstotkov republikancem naklonjenih volilcev, med katerimi je Trump od vseh (potencialnih) predsedniških kandidatov daleč najbolj priljubljen.