Tožnik Terry Sanderson je trdil, da se je igralka zaletela vanj in sprva zahteval več kot tri milijone dolarjev od igralke, celotnega smučarskega središča Deer Valley v Park Cityju in celo od smučarskega inštruktorja, ki je učil njenega sina. Potem ko mu je sodišče dve predhodni tožbi zavrnilo, je na koncu od nje zahteval 300.000 dolarjev odškodnine.

Proces so številni Američani spremljali osem dni, pričala sta tako tožnik kot tudi igralka Paltrow, ki je razložila, da se je Sanderson v bistvu zaletel vanjo in jo podrl na tla.

Pričali so družinski člani tožnika, ki so trdili, da se je po trčenju spremenil ter ima težave z razmišljanjem in zdravjem. Pred trkom je sicer utrpel kap in porota je verjela, da je spremembam botrovalo prav to. Našel je sicer nevrologe, ki so trdili, da ima poškodbo možganov, trpel naj bi tudi čustveno.

Paltrow je pričala, da je Sanderson po dogodku trdil, da se ničesar ne spomni, analitiki pa dodajajo, da je potem najverjetneje izvedel, v koga se je zaletel, in zagledal priložnost. Porota je na koncu soglasno ugotovila, da je bil za nesrečo kriv on.

Zmedenemu poražencu je ob odhodu iz sodne dvorane Paltrow položila roko na rame in mu zaželela veliko sreče.