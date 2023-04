Šola sodobnih performativnih uličnih umetnosti (ŠUGLA), del razvejane dejavnosti Gledališča Ane Monro, že vse od leta 2007 izvaja programe neformalnega izobraževanja ter usposabljanja za mlade ustvarjalce v obliki krajših delavnic in modulov. Tema(tika) letošnjega programa bo artivizem, torej angažirano ulično gledališče – udeleženci se bodo na njem (med drugim) naučili, kako izraziti svoja stališča oziroma osebna in ustvarjalna načela skozi umetnost ter se zanje zavzeti na gledališki način, nato pa bodo ustvarili novo avtorsko produkcijo z naslovom Me slišite?!, ki jo bodo predstavili tudi na različnih dogodkih.

Široka paleta veščin

»Program Šugle priporočamo vsem, ki bi se želeli naučiti osnov nastopanja in ustvarjanja v javnem prostoru in bi radi raziskovali gledališče kot živ organizem, katerega elementi so zelo uporabni tudi na področju osebnega in družbenega angažmaja ter vzgoje in izobraževanja,« pravijo organizatorji. Udeleženci pod vodstvom domačih in tujih mentorjev razvijajo performativne veščine, pridobivajo znanje o skupinski dinamiki, zavedanju in uporabi telesa, razvoju in uporabi glasu, odrski prezenci ter uporabi fizičnih, arhitekturnih in drugih vsebin urbanega prostora, spoznavajo pa tudi nove načine umetniške komunikacije z občinstvom.

Program se bo začel s tremi krajšimi (dvodnevnimi) delavnicami, ki bodo v drugi polovici aprila in na začetku maja; namenjene bodo spoznavanju osnov performativnosti v javnem prostoru. Na delavnici Gibalec v prostoru bo Vita Osojnik udeležence (na)učila tehnik sodobnega plesa, ki so uporabne za nabiranje fizične kondicije, razvijanje gledališke igre, krepitev zavedanja telesa, a tudi vzpostavljanja stika s prostorom in drugimi nastopajočimi; delavnica Interakcija v javnem prostoru, ki jo bosta vodila Grega Močivnik in Nina Vombergar, bo osredotočena na uporabo metod in veščin fizičnega gledališča za ustvarjanje močnih podob ter konstelacij v javnem prostoru zgolj s pomočjo teles nastopajočih; na delavnici Glas v prostoru pa bo Tea Vidmar z udeleženci raziskovala glasove, njihove zmogljivosti in razsežnosti, a tudi razmerja do drugih glasov, zvokov in arhitekture.

Od vlaka do predstave

V maju bodo nato ob koncih tedna sledili trije intenzivni moduli, ki se bodo dotikali različnih oblik angažiranega uličnega gledališča. Prvi, ki ga bo vodil ravnatelj Šugle Goro Osojnik, sicer tudi idejni in umetniški vodja festivala Ana Desetnica ter vodja Gledališča Ane Monro, bo obravnaval principe skupnostnega in sosedskega gledališča; drugi modul Uporabi, kar imaš: inkluzivna praksa za vse, ki ga bosta vodila Isolte Avila in David Bower, bo ponudil delavnico fizičnega ter plesnega gledališča, spoznavanje z metodologijo ustvarjanja umetniškega dela, predavanje o umetnosti hendikepiranih, udeleženci pa bodo spoznali tudi različne inkluzivne umetniške prakse; tretji modul bo obravnaval aktivistične ulične umetniške akcije, na njem pa bo Jaša Jenull predstavil osnovna načela in tehnike intervencij in umetniških akcij v javnem prostoru.

Sklepni del izobraževanja bo priprava zaključne produkcije, ki bo nastajala v več etapah. Za začetek se bodo udeleženci programa v juniju skupaj odpravili na dvodnevni izlet z vlakom v neznano, kjer bodo raziskovali različne neznane prostore, zbirali zanimivo gradivo in se povezali kot ustvarjalna skupina; v drugi fazi bodo zbrani material obdelali, nato se bodo jeseni lotili oblikovanja produkcije na terenu – in jo na koncu še javno predstavili, predvidoma tudi na uličnih festivalih.

Še dober teden za prijavo Letošnji program Šugle je namenjen predvsem tistim, ki jih zanimajo sodobne ulične performativne prakse in angažiranost v umetnosti ter imajo predhodne izkušnje z nastopanjem. Prijaviti se je treba do 10. aprila (prijavnica je na voljo na spletnih straneh Gledališča Ane Monro); cena je 420 evrov oziroma 340 evrov s popustom.