#portret: Anže Lanišek, slovenski reprezentant v smučarskih skokih

Domžalčanu Anžetu Lanišku, ki ga je v vrhunskega skakalca vzgojil SSK Mengeš, je v zadnjih treh sezonah uspel dokončen preboj v svetovni vrh. Že tretjo sezono je vlečni konj slovenske reprezentance na tekmah svetovnega pokala. V Planici ima priložnost, da po Primožu Ulagi, Primožu Peterki in Petru Prevcu postane četrti Slovenec, ki bo sezono končal med najboljšimi tremi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Da je postal svetovni as, je bila potrebna preobrazba od tekmovalca, ki se je odzival preveč čustveno, do skakalca, ki ne podleže več evforiji.